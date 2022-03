A Thalía se le está deformando el rostro, revela la razón y pide ayuda | VIDEO

Recientemente Thalía causó impacto en sus millones de seguidores luego de que durante una transmisión en vivo confesó que se le está deformando el rostro.

Fue así que a través de su cuenta personal de Instagram, la protagonista de María la del barrio, María Mercedes, y Marimar se mostró preocupada y reveló el motivo por el cual ella cree que su rostro está cambiando.

Thalía revela que su rostro se deforma

En suma, la cantante y actriz utilizó esta red social en donde comparte historias y fotografías para revelar la angustia que ha vivido recientemente, sobre todo desde la llegada de la pandemia, y culpó a la crisis sanitaria de que su cara esté cambiando.

Fue así que la cantante se mostró preocupada y reveló que le está creciendo mucho la papada, por lo que no tardó en pedir ayuda a sus fans ante esta deformación en la elasticidad de su rostro.

Thalía pide ayuda a sus fans

La intérprete de “A quién le importa” y “No me enseñaste” adjudicó este cambio físico en su cara a las horas que ha pasado en el teléfono celular y a la monotonía que ha provocado la pandemia en las personas, por lo que asegura que el utilizar más el celular y estar mirando constantemente hacia abajo ha aumentado ésta zona en su cuerpo.

Qué p*** con mi papada, qué voy a hacer con esta papada, yo no sé ustedes pero con la pandemia y el uso de estos teléfonos inteligentes me ha salido una papada cañona; ¿quién nos la va a quitar? advierto que no quiero ninguna navaja”, dice Thalía en el video.

Éste fue el mensaje que la famosa mandó a sus millones de seguidores y reveló que quiere someterse alguna especie de procedimiento para ajustar ésta zona en su cara; sin embargo, destacó que no quiere someterse al bisturí.

FAL

