Víctor García: así vivió el auge de La Academia y el final de su carrera

Víctor García se convirtió en uno de los participantes más queridos de la primera generación de 'La Academia', donde cada programa presentaba conciertos que dejaban en claro que su talento era innato, pero a diferencia de lo que muchos podrían pensar, el cantante mexicano no quería estar en el show.

De hecho, según lo relatado en 'El minuto que cambió mi destino', Víctor García no acudió por su propio interés al casting de 'La Academia', sino que fue influenciado por una de sus hermanas, la cual quería incursionar en el mundo musical.

Sin embargo, durante las diversas etapas por las que comprobaron el talento de los postulantes, su hermana terminó siendo eliminada, mientras que él siguió en la contienda.

Esto a pesar de que, según las palabras del propio Víctor García, su hermana cantó muy bonito y se esforzó mucho, mientras que él estaba dudoso en participar en un show televisivo que ponía en duda toda la trayectoria que le precedía.

Aún así, durante el proceso de selección de los participantes de 'La Academia', Víctor García terminó dando presentaciones llenas de 'corazón', aunque reveló que no daba el 100 en ellas.

A pesar de ello, una mañana que acudió con su novia a las trajineras de Xochimilco, luego de que un mariachi se acercó a su trajinera, el cantante accedió a entonar una canción con ellos, la cual fue 'El Rey' del fallecido Vicente Fernández.

Pero para su sorpresa, el mariachi lo corrigió y le dijo que así no iba la letra, ante lo cual, Víctor García hizo una mueca de confusión, ya que ese tema lo entonaba desde niño.

"En la tercera vez (que entonó la canción) ellos (los mariachis) me dicen 'yo sé bien que estás afuera, pero estás en La Academia' y ahí como que le inventaron y me dieron la noticia", declaró Víctor García para Gustavo Adolfo Infante.

A pesar de que la noticia de pertenecer al en ese entonces, innovador proyecto, fue un boom para muchos de los participantes, Víctor García aseguró que tomó el anuncio con frialdad y un poco de incredulidad, sin siquiera imaginar lo que esto representaría para su carrera musical.

En 2002, Víctor García obtuvo el segundo lugar en la primera generación de 'La Academia', con lo cual logró ganar 1.5 Millones de pesos y firmar un contrato con Sony Music, lo cual marcó el inicio de su trayectoria musical.

Al poco tiempo, sus canciones se volvieron éxitos imparables que arrasaron con la radio y la televisión, ya que algunas de ellas se volvieron temas principales de novelas que él mismo protagonizó en TV Azteca.

Tras grabar seis discos musicales, la realización artística de Víctor García lo hizo dar un giro en sus proyectos "ya que como artista necesitaba desarrollarse".

"Cuando tu carrera no depende de ti laboralmente, cuando hay una filosofía en una empresa que determina qué es lo que tú tienes que hacer, porque hay muchos intereses de por medio, dejo de grabar discos porque ya no comulgo (...) no sabía cómo decirles que no era solo eso que estaban oyendo de mí", expuso Víctor García en 'El minuto que cambió mi destino'.