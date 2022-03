Camilo y Evaluna están de luto: "Índigo no podrá conocerte en persona"

No es una falsedad cuando decimos que Camilo es uno de los cantantes más populares del mundo de la música y el entretenimiento. El cantante colombiano está viviendo una de las mejores etapas de su vida, ya que está a punto de convertirse en padre junto a Evaluna Montaner.

Hace unas horas el intérprete de "Ropa Cara" anunció una lamentable noticia por redes sociales, debido a que se encontraba despidiendo a uno de sus seres queridos, Gerardo Rozin, productor musical.

El colombiano aprovechó un espacio en su Instagram para reconocer el gran ser humano que era , y que intentaría siempre recordar los buenos momentos, además de las canciones que llegaron a hacer juntos.

Me duele mucho tu partida. Y lloro de pensar que Índigo no va apder conocer en persona a su tío judío. Pero me reconforta saber que lo real de ti es Eterno. Te amo @gerardorozin” se puede leer en la publicación