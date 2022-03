Bella actriz del Cine de Oro fue esposa de famoso galán de Hollywood; esta es su historia

En la Época del Cine de Oro fueron muchos los actores mexicanos que convivieron con artistas extranjeros, como es el caso de esta bella actriz, quien conoció al famoso galán de Hollywood John Wayne y se convirtió en su segunda esposa, sin embargo, su historia no fue un romance como de película, pues terminaron divorciados y acusándose de infieles.

Nacida Esperanza Díaz Ceballos, que fue conocida artísticamente como Esperanza Baur Díaz, nació el 30 de noviembre de 1923, de acuerdo con algunas biografías, pues existen otras que afirman que nació en el año 1924. Era apodada "Chata", y actuó en varias películas mexicanas como actriz principal y secundaria.

Entre las películas en las que se le recuerdan están: "Jalisco Nunca Pierde" (1937), "La Valentina" (1938), donde compartió créditos con Jorge Negrete, que en su adolescencia fue militar. "Una luz en mi camino" (1939), "El conde de Montecristo" (1942) y "Guadalajara" (1943).

Esperanza Baur fue la segunda esposa de John Wayne

Wayne, nacido en Winterset, Iowa, Estados Unidos el 26 de mayo de 1907, se casó tres veces. Sus esposas fueron: Josephine Alicia Sáenz de ascendencia española, la mexicana Esperanza Baur y la peruana Pilar Pallete, con quien seguía casado cuando falleció en 1979.

Esperanza conoció a John Wayne en 1941, en la Ciudad de México, cuando el actor pasaba unos días de vacaciones en tierra azteca, sin embargo, en ese momento él estaba casado con su primera mujer, Josephine Alicia Saenz, de la que se divorció el 25 de diciembre de 1945.

Esperanza y John se casaron el 17 de enero de 1946, en Long Beach, California, pero desde los primeros días de su matrimonio comenzaron los problemas por los celos que Baur dejaba ver acerca del trabajo de su esposo y los cuatro hijos del galán de Hollywood.

Su tormentoso matrimonio

Baur no tuvo hijos con Wayne, y según declaraciones que dio el propio actor, su matrimonio "era como sacudir dos sustancias químicas volátiles en un frasco". La bella actriz acusó a su esposo de infidelidad con Gail Russell, su compañera en la película "Angel and the Badman", pero él lo negó.

Mientras que Esperanza fue acusada durante el de divorcio de infidelidad con el heredero de la cadena de hoteles Hilton, Nicky Hilton. Finalmente, después de años años de tormentoso matrimonio, se separaron en mayo de 1952 y fueron divorciados legalmente el 1 de noviembre de 1954.

La bella actriz mexicana, Esperanza Baur murió de un ataque al corazón en 1961, con sólo 38 años, y no se sabe sí continuó con su carrera como actriz; por su parte, Jonh Wayne sufrió cáncer, enfermedad que se atribuyó a la radiación a la que se había expuesto en 1956 durante el rodaje de la película "El conquistador de Mongolia", finalmente falleció el 11 de junio de 1979.

