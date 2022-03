Bangtan: V entrega anillo a Jungkook enfrente de sus padres y emociona al ARMY de BTS

El ARMY quedó extasiado después del segundo día de 'PTD On Stage Seúl', pues vivieron momentos inolvidables, pero el que se llevó toda la atención fue cuando V entregó un anillo a Jungkook, y no sólo lo hizo enfrente de todos los fans en el estadio, sino también de sus padres.

Bangtan Sonyeondan regresó este 2022 con una serie de conciertos en su país natal. Los cantantes de k-pop no habían visto a sus connacionales desde que comenzó la pandemia, pues aunque habían dado diferentes shows, fueron sin público, por lo que este encuentro fue muy especial y durante estos dos días se han lucido con cada una de sus presentaciones.

En el primer día de la gira 'Permission To Dance On Stage', la cual llegará a Las Vegas, los fanáticos vivieron situaciones memorables, sin embargo, las sorpresas esta vez no se hicieron esperar, ya que además de lucirse con sus bailes, atuendos y capacidad vocal, los artistas tuvieron tiernas interacciones con las que cautivaron al ARMY.

V entrega anillo a Jungkook

Como era de esperarse, los fanáticos no perdieron detalle de cada momento del segundo día de 'PTD On Stage Seúl', por lo que pudieron notar cuando Taehyung le entregó un anillo a Jungkook. La acción de estos dos miembros de Bangtan provocaron emoción entre sus seguidores e inmediatamente se hicieron tendencia en redes sociales como Twitter.

Los miembros del ARMY estaban muy enternecidos, pues todo esto sucedió mientras los padres de los siete artistas estaban en el Jamsil Stadium. Minutos antes, V anunció a los asistentes que sus familias habían ido a verlos, esto conmovió mucho a sus seguidores, pues pocas veces tienen la oportunidad de acudir a sus conciertos.

"Nuestros padres también están aquí ¡Papá! ¡Por favor saluda al papá de Hoseokie hyung!", dijo en una de sus intervenciones el intérprete de 'Christmas Tree'.

De acuerdo a los seguidores de BTS que pudieron ver el concierto en línea y a los que asistieron, V observó el anillo en el piso, después volteó a ver a Jimin y comprobó que tenía todos sus accesorios en la mano, posteriormente se dio cuenta que al 'Golden Maknae' le faltaba uno sortija, por lo que asumió que era de él y se la entregó, no obstante el menor del grupo no la pudo agarrar.

En tanto, este sábado se proyectará en cines uno de los conciertos de 'PTD On Stage Seúl' y el domingo será el último show que den en Corea del Sur, para después viajar a Estados Unidos y cumplir con su agenda, en la que se incluye asistir a los Grammy, premios a los que están nominados por segunda ocasión.

