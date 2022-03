Andrea Meza muestra la mejor forma de llevar el color de temporada y deslumbra en atrevido look | FOTO

Andrea Meza, ex Miss Universo mexicana, se ha convertido en un ícono de moda y estilo, lo que deja ver con cada uno de los atuendos que luce en las alfombras rojas y sus redes sociales, como lo confirmó este viernes al mostrar la mejor forma de llevar el color de temporada, un atrevido look con el que deslumbró.

Meza, de 27 años, dejó de ser Miss Universo el pasado 12 de diciembre, sin embargo, la guapa joven originaria de Chihuahua, no pasa desapercibida en las redes sociales, pues sigue luciéndose con los outfits más chic que enamoran a sus millones de fanáticos.

Ahora que Andrea ya no tiene compromisos como reina de belleza, se ha convertido en influencer y también conductora de televisión, pues como lo dio a conocer desde finales del 2021, se incorporó a las filas de Telemundo, empresa que tiene su sede en Miami, lugar en el que reside actualmente junto a su novio.

Andrea Meza deslumbra con el color de temporada

Fue este viernes cuando Andrea compartió en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook un par de fotografías en las que se le puede ver posando desde un balcón, con un bello paisaje de fondo que muestra las azules aguas del mar, que contrastan con su look verde.

La ex reina de belleza impone moda. Foto: IG @andreamezamx

Confirmando que es una auténtica fashionista, Meza lució con mucho estilo un look en el que combinó un traje sastre de tono verde pera, el cual es uno de los favoritos para llevar en la temporada de primavera-verano, cuando los colores encendidos son los más utilizados.

Andrea combinó el conjunto de estilo elegante con un atrevido body de escote pronunciado con detalle de tiras en la parte del busto, el color negro de la pieza hace el match perfecto con su traje y para darle un toque más elegante optó por llevar zapatillas y combinar el atuendo con una bolsa pequeña tipo cartera.

Así, la guapa ex reina de belleza deja claro que su gusto por la moda y el buen vestir no han quedado atrás como su corona, que aunque ya no la lleva siempre será recordada por los mexicanos, que la siguen en redes con mucho orgullo al ser la tercer connacional que logró triunfar en el famoso certamen.

Andrea deslumbra con su estilo y hermosura. Foto: IG @andreamezamx

