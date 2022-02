Mhoni vidente: Chiquis Rivera no ha entrado en la madurez mental, "está muy perdida"

Mhoni Vidente entró este miércoles a la polémica generada luego que Chiquis Rivera anunciara el lanzamiento de su libro “Invencible”, en donde la cantante aseguró que hablará de su vida privada; respecto a esto, la famosa vidente aseguró que ve a la joven artista muy desubicada y perdida, además que todavía no ha alcanzado su madurez mental.

"Veo a Chiquis muy perdida a sus 37 años, muy desubicada, se me hace que no ha entrado en la madurez mental para enfocarse en algo; que ni canta, ni actúa, ni conduce, pero es hija de Jenni Rivera", declaró la astróloga. Además, Mhoni destacó que es de pena ajena la decisión de Chiquis de contar su vida, a medias, en un libro.

"No sé para qué sacan libros; hubiera dicho los detalles de cuando su mamá tuvo el pleito con el beisbolista, que realmente la mamá tenía los videos y por eso la saca del testamento, pero eso no lo toca (en el libro). Toca lo de Lorenzo, lo deja mal parado. Ahí te das cuenta que cuando no cantas, da pena ajena (...) Lupillo Rivera también se ha mantenido al margen pero sacó un libro que no venía al caso, de muy mal gusto," aseguró.

Hijo menor de Jenni demandará a su tía Rosy y su tío Juan

Mhoni Vidente también adelantó que el hijo menor de Jenni Rivera se encuentra ya en trámites para demandar a su tía Rosy y su tío Juan porque se robaron de 500 mil a un millón de dólares de la herencia que dejó la cantante a sus hijos.

Este miércoles Maribel Guardia también reaccionó al anuncio de Chiquis sobre su nuevo libro; la actriz y conductora costarricense externó su desacuerdo con la decisión de la famosa de contar su vida “prematuramente”, e indicó que “cada quien sabe que hace” con su vida, al tiempo que descartó rotundamente que ella lo llegue a hacer algún día.

“Yo nunca hubiera escrito un libro de mi vida, ni contando la vida de nadie, pero cada quien su vida”, señaló la actriz de 62 años; Maribel Guardia agregó que esto se debe a que a la hora de contar cada quien su historia personal, se da una versión parcial, sin embargo, siempre habrá alguien más que contará su versión.

La costarricense indicó que le parece absurdo que Chiquis Rivera cuente su vida a una edad tan temprana; “Hay que esperarse para contar tu vida, no a los 30”, declaró durante un encuentro que sostuvo con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel.

