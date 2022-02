Exatlón All Star: Filtran al próximo ELIMINADO del domingo 13 de febrero

Exatlón All Star está cada vez más cerca de conocer a su segundo eliminado en la primera temporada del reality con este nombre. Después de dos semanas llenas emociones, adrenalina y muchos sentimientos, los fans están listos para conocer quién será el encargado de despedirse el próximo 13 de febrero.

Se tiene que recordar que en la primer semana Ernesto tuvo que dejar el programa después de perder en la riña contra Doris, pero un tema personal de Marysol hizo que se quedara, ya que abandonó para estar con la familia después de revelarse la triste noticia de la muerte de su abuela.

Ahora, de acuerdo con el canal de YouTube “Mago Cósmico”, el equipo azul volverá a perder a uno de sus integrantes y con esto estar en desventaja para encarar la tercera semana. Eso sí, se espera que esta eliminación, al igual que la primera esté llena de momentos de mucha tensión y adrenalina.

El eliminado

El canal de YouTube confirmó que el encargado de abandonar las playas de República Dominicana será del equipo azul. Pero la “mala suerte” no será solo para los azules, sino de un atleta en particular, ya que Ernesto fue el nombre que salió en el video, es decir, el que volvería a quedar fuera de Exatlón México All Star.

Se espera que este domingo, los cuatro elegidos vuelvan a vivir una eliminación parecida a la primera semana. Los cuatro elegidos tendrán que enfrentarse todos contra todos. Cada uno con cuatro vidas hasta dejar a uno sin vidas.

Ahora solo queda esperar a que llegue la noche del domingo 13 de febrero para conocer la suerte de Ernesto Cázares, es decir, confirmar si saldrá del reality show o los Spoiler se equivocaron y otro atleta será el que tenga que despedirse de sus compañeros en la semana dos.

