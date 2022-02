Ángela Aguilar: Esta es la razón por la que le dejó de hablar a Raymix, ¿están peleados?

Fue al pasado fin de semana cuando el famoso cantante de electrocumbia Raymix se volvió tendencia luego que diera a conocer públicamente que desde hacía unos días los integrantes de la Dinastía Aguilar, así como de Los Ángeles Azules, no le habían contestado sus mensajes y que dejaron de dirigirle la palabra.

No hay que olvidar que recientemente Raymix había dado a conocer sus deseos de trabajar con los integrantes de la Dinastía Aguilar, no obstante, en cuanto se comunicó con ellos, dejaron de dirigirle la palabra, algo que lo tiene consternado. Luego de haber sostenido un reciente encuentro con la prensa, en donde se refirió a su nominación a los Premios lo Nuestro y su más reciente sencillo "Te voy a conquistar", Raymix tocó el tema.

Edmundo Gómez Moreno, nombre real del cantante de electrocumbia, aseguró que muchos de sus colegas han menospreciado su género musical, ya que lo consideran de "barrio y de gente pobre". Declaró que se ha contactado con artistas nacionales e internacionales como Sebastián Yatra y Guaynaa, a quienes les envió una canción y un remix, sin embargo, no fue de su agrado.

¿Por qué se encuentra distanciado de Ángela Aguilar?

Raymix tiene muy claro su deseo de colaborar con la intérprete de "En realidad", quien es considerada desde hace algunos años como una de las grandes promesas de la música, y así se lo hizo saber luego de enviarle una propuesta musical: "Hace poquito hablé con mi amiga Ángela Aguilar, yo la quiero bastante (...) Le dije: 'te mandé la canción, está increíble’, pero simplemente me dejó de hablar”, declaró el intérprete.

Tal parece que no solo Ángela Aguilar se niega a responder sus mensajes, ya que el propio Pepe Aguilar parece que estaría en desacuerdo en que su hija colabore con Raymix. "De hecho hace poco escuché a Pepe Aguilar decir que no admira a gente que usa la computadora para hacer sonidos, pero es música diferente, no tiene nada de malo", aseguró el intérprete de "Oye mujer" sobre la postura del hijo de Antonio Aguilar.

En meses pasados, Pepe Aguilar también ya había tenido un desencuentro con Natanael Cano precisamente por estas declaraciones. En este contexto, también los integrantes de Los Ángeles Azules han dado la espalda a la invitación de Raymix para trabajar juntos, y tal parece que este rechazo ha sido uno de los que más le han dolido.

De acuerdo con el cantante, iba a hacer una colaboración con la famosa agrupación pero fue cancelada hace unos días: "Tuvimos un detalle hace unos años: no pude ir a cantar con ellos, lo anuncié en redes y se enojaron. Me equivoqué al decir que, si iban a verme, podían pedir sus boletos de vuelta. Pero bueno, su gira salió bien y eso tiene 4 años", concluyó.

SIGUE LEYENDO:

San Valentín: 5 looks de Ángela Aguilar que puedes usar este 14 de febrero

¡Son igualitos! Leonardo Aguilar estrena look en homenaje a Antonio Aguilar: FOTO

Ángela Aguilar presume romántico diseño de uñas perfecto para San Valentín