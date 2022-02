Tatiana muestra gran flexibilidad y cinturita a sus 53 años: FOTOS

La cantante Tatiana parece estar en uno de los mejores momentos de sus carrera, pues goza de fama y mucho trabajo, pues recordemos que será la conductora de MasterChef Junior México, pero también demuestra que a sus 53 años posee una envidiable figura como lo dejó ver en unas recientes fotos en las que también presumió gran flexibilidad.

"La reina de los niños", como se le ha llamado por los últimos años, inició en el mundo del espectáculo siendo una adolescente, como cantante de música pop, y actualmente es reconocida por su carrera musical en el género infantil, lo que la llevó a ser elegida para conducir el famoso reality de cocina.

Originaria de Pensilvania, Estados Unidos, la intérprete de temas como "Chicas de Hoy" demostró su talento en su más reciente participación en el exitoso programa de Televisa "¿Quién es la Máscara?", y en sus redes sociales confirma su belleza, como lo hizo recientemente al lucirse en una serie de fotografías sin su característica melena rizada.

Tatiana presume cinturita y conquista la red

Pero Tatiana no sólo presume fotografías con grandes looks y mucho glamour, también deja ver imágenes con las que da cuenta a sus fanáticos de su día a día, como lo hizo este lunes, al comenzar la semana con actividad física y presumiendo un ajustado look deportivo que destacó su cinturita.

La cantante conquistó la red con su look deportivo. Foto: Especial

"También hay que meditar... Recuerda que si no te mueves, te oxidas, ¡muévete!", escribió la cantante y ahora conductora en sus cuenta de Instagram, donde cada día suma más fans, quienes no pierden la oportunidad de halagarla y recordarle que es una mujer muy hermosa.

"Eres simplemente la mejor de todas", "Que hermosa te ves" y "La súper más hermosa!", son sólo algunos de los comentarios que sus seguidores dejaron en su más reciente publicación, misma en la que se dejó ver presumiendo gran flexibilidad con algunas posturas con las que también presumió cuerpazo.

Aunque Tatiana causa gran impacto cuando se luce en atrevidos bikinis o trajes de baño, la más reciente serie de imágenes en blanco y negro que compartió con sus fanáticos la hizo conquistar la redes sociales, pues en ellas mostró que a sus 53 años es una de las más bellas del espectáculo y con figura de infarto.

Tatiana mostró su gran flexibilidad. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

MasterChef Junior: Tatiana da una "probadita" del estreno y presume extravagante look

Tatiana: Trajes de baño y mucho color; los looks más atrevidos de la cantante en 2021