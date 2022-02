Paquita la del Barrio: ¿Cuál es su estado de salud HOY 4 de febrero?

La salud de Paquita la del Barrio ha sido tema de conversación en los últimos días, este después de que tuviera que ser intervenida para realizarle un procedimiento en la columna. La cantante publicó un video en sus redes sociales en las que se veía desde la cama aún recuperándose, por lo que preocupó a sus fanáticos.

Ante las incógnitas sobre su estado de salud, su hermana Viola Barrales, reveló que se encuentra en su natal Alto Lucero, Veracruz, siendo atendida por una sobrina y por uno de sus empleados. No obstante, dijo que la cantante de temas como 'Rata de dos patas' tiene un intenso dolor de ciática, por lo que debe permanecer en total reposo.

"En estos momentos está en reposo, tal y como se lo mandó el doctor, ya que le hicieron un tratamiento en la columna por lo del nervio ciático, así que sólo hay que esperar, no podemos hacer más. ¡Ella está luchando!”, dijo la familiar de Francisca Viveros Barradas, nombre real de la artista, a la revista TVyNovelas.

¿Cómo se encuentra Paquita la del Barrio?

Viola dijo a la revista de espectáculos que la intérprete de 'Cheque en Blanco' sigue acostada tal y como se lo indicó el médico. “No le gusta estar enferma, y pues por ahora mi hermana no puede estar caminando por el tratamiento, le mandaron tres semanas de reposo, además de que todavía le duele y no puede estar mucho tiempo parada, así que tendrá que estar en cama”, indicó la hermana de la cantante que tuvo que cancelar su gira.

No obstante, aseguró que se está recuperando de forma favorable. “Entiendo que toda la vida le dio lata, luego tuvo algunas caídas que lo empeoraron, pero gracias a Dios, ahora todo va a estar bien”, dijo en entrevista.

Con estas nuevas noticias, los fans esperan que retome próximamente su gira, sobre todo ahora que reveló que se unirá a Lupita D´Alessio para dar una serie de conciertos en la Arena Ciudad de México y en la Arena Monterrey, los próximos 2 de abril y 20 de mayo, respectivamente.

