Bellísima: Dua Lipa paraliza la red en mini vestido negro: FOTOS

La cantante Dua Lipa causó furor en su cuenta de Instagram luego de que compartiera con sus fans el look que llevó a su más reciente participación en un programa de TV. La guapa británica se lució con un mini vestido negro que paralizó la red y robo millones de suspiros.

Lipa, originaria de Londres, Inglaterra, es una de las artistas más famosas de los últimos años. Desde el año 2017 cuando lanzó su álbum debut homónimo alcanzó los primeros lugares en las listas de popularidad, conquistando con su talento, su voz y su gran estilo para vestir.

Ganadora en el 2019 del Grammy a "Mejor artista nuevo", posicionó su sencillo "Don't Start Now" como la canción más exitosa de 2020 de una artista femenina en los Estados Unidos y sus éxitos no paran de crecer, pues la joven de 26 años ya se ha convertido en un ícono de la cultura pop en el mundo.

Dua Lipa paraliza la red

Fue la noche de este jueves cuando Dua Lipa compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen 78.5 millones de fanáticos, una serie de fotografías en las que dejó ver el moderno vestido negro que llevó a "The Late Show with Stephen Colbert", programa de CBS Television Studios.

La cantante enamoró a sus millones de fans. Foto: Especial

La cantante británica aprovechó su popularidad en redes para invitar a sus millones de seguidores a sintonizar el programa y verla en una entretenida entrevista, para la que se lució con mucho estilo con un diseño de la colección PreFall 2022 de la firma italiana de moda Blumarine.

En las imágenes con las que Dua paralizó las redes, presumió un vestido negro con escote halter, que destaca por su diseño con una gran flor sobre el pecho y su estilo sesgado en la falda, prenda que combinó con botas altas de estilo brillante para darle un toque moderno.

Dua Lipa presumió piernas de infarto en mini vestido. Foto: Especial

La publicación de Lipa pronto llegó a miles de comentarios, y 1.7 millones de "me gusta", pues en menos de 24 horas, la cantante y compositora ya ha recibido más de 5 mil mensajes de sus seguidores en la famosa red social, en la que se ha convertido en una de las artistas más seguidas.

En la cuenta oficial de Instagram del programa "The Late Show with Stephen Colbert", también se compartieron algunas imágenes de la intérprete de temas como "Levitating" y "Break my heart", en las que se le ve muy divertida y bailando en el backstage del foro.

La cantante se mostró muy divertida. Foto: Especial

