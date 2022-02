Eduin Caz: Famosa Santera confirma que el líder de Grupo Firme fue alertado por su religión de FATAL accidente

Sin duda alguna, Eduin Caz es uno de los cantantes más populares, pues su éxito como líder de Grupo firme lo ha llevado a conocer la fama y el reconocimiento a nivel internacional, no por nada actualmente es uno de los más premiados.

Pese a lo anterior, Eduin Caz, al inicio de esta semana, preocupó a sus seguidores pues en redes sociales circularon fotografías de una de sus camionetas totalmente destrozada a consecuencia de una presunta volcadura, afortunadamente el cantante no viajaba en dicho vehículo, por lo que se encuentra en perfecto estado de salud.

En días anteriores te comentamos que en redes sociales comenzaron a circular una foto en donde se le ve a Eduin portar un peculiar collar, por lo que algunos seguidores del cantante aseguraron que éste practicaba la religión de la santería.

En entrevista para Chisme No Like, Karla “La santera”, confirmó que el líder de Grupo Firme practica el “palo mayombe” dentro de la santería, la experta en estos temas explicó que el cantante debe tener constancia en esta practica pues sino a la larga le puede traer repercusiones.

Además, “Karla , la santera” reveló el nombre del santero de Eduin Caz y además explicó que el cantante podría estar metido en cosas muy “turbias”, pues sus collares no se los quita ni siquiera en la casa; por otra parte, detalló que el líder de Grupo Firme pudo ser alertado del fatal accidente en el que pudo haber perdido la vida.

“Me imagino que su padrino le ha de haber dicho que no puede estar manejando, que no puede estar saliendo por alguna desgracia que le iba a pasar y ya se salvó…todo lo que él (Eduin Caz) coseche es gracias al muerto, todos los éxitos que va a volver a tener es gracias al muerto…la religión te da pero también te quita”, dijo Karla “la santera”, en Chisme No Like