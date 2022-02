'Catwoman' Zoe Kravitz deslumbra con sexy escote en Instagram | FOTO

La joven pero experimentada actriz de cine Zoë Kravitz, quien en breve podremos verla como la villana Catwoman de la cinta The Batman, dirigida por Matt Reeves, está que echa tiros en redes sociales con un look muy fresco y sensual que acaparó la atención de los seguidores no solo de ella sino del encapotado de Ciudad Gótica.

Zoë difundió una fotografía en sus redes sociales en la que aparece extremadamente sexy, con una blusa ajustada en color azul, escote de alarido, cabello recogido y maquillaje tenue, con lo que en pocos minutos consiguió poco más de 260 mil reacciones, la mayoría de ellas positivas y con mensajes llenos de positivismo y amabilidad para la hija del roquero Lenny Kravitz.

Zoë es la actriz que está llamando la atención dentro del universo DC por su próxima aparición en el más reciente proyecto de Batman en cines, a lado de Robert Pattinson, Colin Farrell, Paul Dano y Andy Serkis.

Kravitz fue la elegida para llevar a la pantalla grande a uno de los personajes más icónicos del universo de Batman en las tiras cómicas, Catwoman o Selina Kyle, villana, pero también aliada y amor bravío del murciélago a lo largo de la historia desde que Bob Kane y Bill Finger lo trajeron a la vida en 1939.

Toda una celebridad en la moda

Además de actuar, Kravitz trabaja como modelo y músico. A partir de 2017, es el rostro de YSL Beauté. Kravitz también ha protagonizado campañas para Tiffany & Co., Vera Wang, Balenciaga, Alexander Wang, Coach New York, Tumi y Calvin Klein.

Zoë también lidera la banda Lolawolf y lanzó los álbumes Calm Down en 2014 y Tenderness en 2020.

Contrario a lo que pueda pensarse, Kravitz no es muy aficionada de su cuenta de Instagram, de hecho en su cuenta tiene solo tres imágenes que ha compartido en los últimos meses.

SEGUIR LEYENDO:

Encuentran mensaje oculto en el póster de The Batman; ¿qué es lo que dice? | VIDEO

Lisa Bonet y Jason Momoa: así fue la relación amorosa de la pareja más querida de Hollywood

Zoe Kravitz será la nueva "Gatúbela" en Batman de Robert Pattinson