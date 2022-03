Bajan los boletos para José el Soñador ¿Carlos Rivera no pega en teatro? | VIDEO

La puesta en escena de “José, el soñador” bajo el mando de Alex Gou, anunció que ajustó el precio de sus boletos en taquilla para quienes deseen acudir al Centro Cultural Teatro I a ver el impresionante montaje y las actuaciones de los cantantes, Carlos Rivera, Fela Domínguez y Kalimba.

Diversos rumores alegaban que la obra no habría llamado la atención del público, así como el trabajo de su protagonista, el cantante y actor, Carlos Rivera, sin embargo, su socio y productor de la obra, Alejandro Gou, señaló que entre él y Rivera, decidieron ajustar los precios para permitir que un mayor número de fans acudan a verla en el teatro, durante una breve entrevista con el programa "De primera mano".

“Hemos bajado el costo de los boletos, hicimos una zona “soñador”… hay precios para el alcance de todas las personas, hay boletos caros, baratos, es un espectáculo, muy, muy caro, con una producción gigantesca en la cual la gente que ha visto el show sale fascinada e impresionada, estoy feliz de que lo cataloguen como la mejor obra de teatro que se haya hecho en la historia de México y no lo digo yo, lo dice el público”, señaló Gou.

También aclaró que contrario a lo que se pueda rumorar, los boletos se están vendiendo y las funciones se están acabando, razón por la que decidieron abrir el abanico de posibilidades para que más gente tenga el gusto de poderla disfrutar.

“El espectáculo siempre lo hago para toda la gente, en verdad había muchas fans que no tenían el poder económico para pagar un boleto y me reuní con Carlos Rivera y los dos decidimos bajar precios en algunas secciones para que todo el público viniera, porque en verdad hay gente que no le alcanza y quiere venir al teatro, y si dejamos los boletos caros porque hay gente que si puede pagarlos”