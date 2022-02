El día que Christian Nodal despreció la música de Eduin Caz y provocó discordia entre ellos

Christian Nodal y Eduin Caz protagonizaron uno de los momentos menos impensados por sus fans, luego de compartir el mismo escenario durante la emisión de los Premios Lo Nuestro 2022, justo cuando ambos participaron en el opening que rindió homenaje al “Charro de Huentitán”, Vicente Fernández.

Hace meses, se especuló que la relación entre los dos jóvenes cantantes y actuales máximos exponentes del regional mexicano estaba fracturada luego de un supuesto malentendido que hubo en las redes sociales donde el ex de Belinda aseguró que no estaba en sus planes hacer una colaboración con Caz, además que su supuestamente su música no era de su agrado.

En respuesta, Eduin dijo que desconocía el motivo por el que su símil de profesión y del género musical no estaba dispuesto a grabar alguna colaboración con él, y así aprovechar el éxito que ambos gozan como los recientes monarcas del regional mexicano, popularidad que comparten junto con Ángela Aguilar.

Nodal en los Premios Lo Nuestro 2022. Foto: IG

Pese al dicho de Nodal, Eduin Caz evitó entrar en controversia y por el contrario, se dijo ser un gran fan de la música que crea el autor de “Adiós amor” que hace días vive en el ojo del huracán tras haber terminado su intensa relación amorosa con la intérprete de “Luz sin gravedad”.

¿Hubo rivalidad entre Nodal y Caz?

Tras las declaraciones de los reyes del regional, comenzaron a surgir rumores sobre una presunta rivalidad entre ellos, sobre todo al acrecentarse la especulación al no haber sacado algún material juntos pese a su enorme éxito que va creciendo conforme pasa el tiempo.

No obstante, con la presentación del pasado 24 de febrero en los Premios Lo Nuestro 2022, ambos ídolos del regional unieron su talento para homenajear a uno de los máximos exponentes de la música ranchera como lo fue Vicente Fernández quien falleció por complicaciones tras haber sufrido una caída hace meses en su rancho Los Tres Potrillos.

Caz en los Premios Lo Nuestro 2022. Foto: IG

El artífice del encuentro entre Caz y Nodal fue Pepe Aguilar, el heredero de la dinastía Aguilar, que sigue ahora con la aparición de Ángela. El cantante de “Miedo” fue el encargado de montar la puesta para el homenaje de “Don Chente”, donde además de su hija también participaron Camilo y David Bisbal.

Sin embargo, tras la presentación en los Premios Lo Nuestro 2022, Abraham Hernández, segunda voz del Grupo Firme, posteó un video en el perfil de la banda Purosfirmes donde se ve a Christian Nodal junto con Eduin Caz, mientras brindan por su exitosa participación la noche del pasado jueves, por lo que podría ser el fin a una historia que quizás jamás sucedió y solo fue un mal entendido.

Nodal junto con Caz tras los Premios Lo Nuestro 2022. Foto: TikTok

RMG