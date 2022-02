"Mi familia está en un sótano": Modelo ucraniano protesta contra la invasión Rusa

El modelo Igor Mostovenko, quien desde 2015 vive en Perú, se volvió tendencia en redes sociales, luego de protestar frente a la Embajada Rusa en Lima con un cartel que decía “STOP PUTIN”. En su manifestación también participaron su esposa y un compatriota para exigir justicia y paz en su tierra natal.

En una entrevista para medios, aseguró que sus abuelos, hermanos y amigos que viven en Ucrania están en una situación muy complicada. Cuando se enteró por la televisión de lo que estaba pasando, entró en pánico: “Me asusté un montón, no podía dormir. Llamé a mi familia y me confirmaron lo que estaba pasando. Ha sido uno de los peores momentos de mi vida”, expuso.

Ucrania bajo asedio

En el tercer día de la invasión ordenada el jueves por el presidente ruso, Vladimir Putin, las fuerzas rusas realizaron incursiones en la capital, Kiev, aunque se replegaron a las afueras ante la feroz resistencia de las tropas ucranianas.

El Kremlin afirmó el viernes que Putin estaba dispuesto a enviar una delegación a Bielorrusia, un país aliado de Rusia, para negociar con Ucrania, pero que Ucrania preferiría entablar conversaciones en Varsovia.

Al respecto, el también influencer Igor Mostovenko refirió que está triste y molesto porque “mi familia está en la casa de mis abuelos que tienen un sótano cerca para poder esconderse si pasan bombas. Mis tíos han tenido que mudarse a la ciudad de Odessa porque los refugios están cerca de allí”, cuenta. “Gracias a Dios mi familia estaba preparada y cuentan con comida y todo lo necesario para esconderse. Aunque todavía hay algunos supermercados que funcionan, no todo el día pero por horas”, mencionó en una entrevista para El Comercio de Perú.

“Nosotros no tenemos culpa de nada. Me molesta que Putín quiere conquistar todo el mundo. Matar gente por sus ideales y ambiciones me parece algo endemoniado”, condena”, expresó.

