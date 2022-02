¿Olvidó a Ester Expósito? Fans especulan noviazgo entre Alex Speitzer y Shannon de Lima

Todo parece indicar que el actor Alejando Speitzer ha superado su relación con la también actriz Ester Expósito y ha comenzado un nuevo romance con la modelo venezolana Shannon de Lima, exnovia de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

El mexicano ha sido muy reservado para hablar de su vida sentimental. Sin embargo, algunos de sus fans han notado cosas peculiares en su redes sociales y especulan lo que podría ser su nueva conquista.

Y es que los amantes de las redes notaran que Alejandro presumió en una de sus historias de Instagram que estaba disfrutando de un delicioso helado en el restaurante de Hollywood “Sunset Tower Hotel”.

Todo indica que el actor está tratando de conquistar a una hermosa modelo venezolana, exnovia de Saúl ‘Canelo’ Álvarez (Foto: Especial)

Speitzer publicó la foto del postre. No obstante, aunque no dio grandes detalles, sus seguidores de inmediato notaron que el artista no estaba solo. En la imagen se aprecian dos manos: la del actor y otra de una mujer, esto porque las uñas rosas la delataron.

El actor de 27 años no reveló la identidad de la chica en cuestión. Pero eso no impidió que los internautas descubrieran a la supuesta joven que lo acompañó en su cita. Esto porque la modelo publicó una historia en sus redes del mismo postre que disfrutaba Alex, por lo que ambas publicaciones fueron relacionadas.

Como se recordará, a inicios de febrero la pareja desató rumores de noviazgo debido a que Speitzer reaccionó con un corazón a una de las fotografías de Shannon. Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto de lo que podría ser su nuevo romance.

Con información de Agencia México.

