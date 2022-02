Coldplay en México: Fechas de venta y precio de los boletos

Coldplay añadió a su gira The Music of the Spheres dos fechas más en México: 30 de marzo, en el Estadio Akron (Guadalajara, Jalisco) y 6 de abril en el Foro Sol (Ciudad de México).

Por lo que serán 7 fechas en total las que tendrá la agrupación en tres ciudades: Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Ocesa dio a conocer que la preventa para ambas fechas será el 28 de febrero y 1 de marzo por Citibanamex. La venta al público en general será a partir del 2 de marzo.

La gira la comenzará la banda el próximo 18 de marzo, en la que visitará países como República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y el Reino Unido.

¿Cuáles son las fechas en las que se presentará Coldplay en México?

25 de marzo: Estadio BBVA (Monterrey, Nuevo León)

26 de marzo: Estadio BBVA (Monterrey, Nuevo León)

29 de marzo: Estadio Akron (Guadalajara, Jalisco)

30 de marzo: Estadio Akron (Guadalajara, Jalisco)

3 de abril: Foro Sol (Ciudad de México)

4 de abril: Foro Sol (Ciudad de México)

6 de abril: Foro Sol (Ciudad de México)

Los precios con los que se ofertaron las primera fechas en el Estadio Akron fueron: Grada VIP: 3 mil 080 pesos; Grada Preferente: 2 mil 580 pesos; Cancha A GA: 2 mil 080 pesos; Cancha General GA: mil 780 pesos; Cabecera Baja: mil 380 pesos; Planta Alta: 880 pesos y Cabecera Alta: 480 pesos.

En el caso del Foro Sol, el rango de precios es el siguiente: Cancha A Ga: 2 mil 080 pesos; Cancha B GA: 980 pesos; Verde A: 2 mil 480 pesos; Naranja A: mil 580 pesos; Verde B: mil 280; Naranja B: 880 pesos; Verde C: 680 pesos; Naranja C: 480 pesos.

Posteriormente, Coldplay continuará sus presentaciones en Estados Unidos, por lo que sus primeras dos fechas serán en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, California (26 y 30 de abril).

Carla Morrison abrirá los conciertos de Coldplay en México

Carla Morrison, cantante, será la encargada de abrir los conciertos de Coldplay en su gira por México, pero al parecer también reveló el resto de las fechas que tendrá la banda inglesa en nuestro país.

"Los que me conocen saben, que esta noticia no solo me costó guardarla ¡VALE DEMASIADO PARA MI! Con mi corazón lleno de alegría les comparto que mi banda favorita del mundo Coldplay, me invitó a abrir TODA SU GIRA EN MÉXICO y estoy que ¡No me la creo! ¡Qué EMOCIÓN! ¿Quién va?”, compartió la intérprete en redes sociales.

Aunque la cantante bajó la información minutos después de que diera a conocer dicha información por “accidente”.

