Así lucen los hijos de Marc Anthony y JLo a sus 14 años

Marc Anthony y Jennifer López siempre dan la nota dado que su enorme talento está presente permanentemente en el centro de la escena musical. Si bien ya no comparten la vida juntos, sus dotes para la música sin dudas sigue siendo un aspecto en común.

Jennifer López y Marc Anthony contrajeron matrimonio en junio del 2004. La boda fue una ceremonia íntima donde solo asistieron amigos y familiares muy allegados a la pareja. Cinco años después, en febrero del 2008, se dio el nacimiento de los gemelos: Maximilian David y Emme Maribel Muñiz.

Marc y JLo juntos (El Nacional)

En estos días, los pequeños cumplieron la edad de 14 años. En varias ocasiones su madre o su padre han compartido el enorme talento artístico que poseen sus hijos y que llevan en la sangre.

(Instagram Jennifer López)

Por el lado de Emme, la pequeña ya tuvo su debut en el escenario con JLo, sorprendiendo a todos con su voz. Allí, junto a su madre, demostró que su dotes musicales los lleva en los genes. Esta presentación se dio -nada más ni nada menos que- en el medio tiempo del Super Bowl 2020.

En tanto Max, el niño estudia guitarra y piano y se dice que es muy talentoso también en lo suyo, con una inspiración constante de sus padres. Cabe destacar además el enorme parecido que tiene con Marc Anthony.

A propósito del cumpleaños número 14, Jennifer compartió un video donde pueden verse tiernas imágenes compartidas entre los gemelos y ella, y les escribió, además, lo siguiente: "¡Así que esto es 14! Mis bebés, mi sol, mis amores. El más feliz de los cumpleaños para mis dos cocos #MaxAndLulu. Me has enseñado el verdadero significado de la vida y me han cambiado para siempre de la manera más increíble... ¡¡¡Estoy muy agradecida por los dos!!! Solo espero poder ser la mitad de la bendición que han sido para mi vida [...] Max y Lulu, los amaré por los siglos de los siglos... #UntilItBeatsNoMore. Gracias a todos los hermosos JLovers por sus videos... Los amo mucho".