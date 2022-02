¡Adiós Thalía! Livia Brito presume la cintura más pequeña y enamora en ajustado look deportivo

Durante mucho tiempo la actriz Thalía ha sido considerada como una de las famosas que presume esbelta silueta y pequeña cintura, pero parece que la cubana Livia Brito busca quitarle el título a la también cantante, pues recientemente enamoró a sus millones de fans al lucirse con un ajustado look deportivo que dejó ver su cinturita.

Brito, de 35 años, cada día gana más seguidores en redes sociales, principalmente Instagram, donde suma 6.9 millones de fans, cifra que constantemente va creciendo, misma situación que la intérprete de "Amor a la Mexicana", quien acumula 18.9 millones de "followers".

La originaria de Cuba, que llegó a México hace más de 10 años, ya se ha posicionado como una de las protagonistas de telenovela más queridas, sobre todo después de su participación en "La desalmada", melodrama por el que recibió una considerable cantidad de dinero.

Livia Brito presume la cintura más pequeña

Fue este miércoles por la noche cuando Livia Brito compartió con sus millones de fans en Instagram y Facebook una serie de fotografías en las que se le pudo ver posando desde una plaza comercial y luciendo un ajustado look deportivo en color negro con el que dejó sin aliento a más de uno de sus seguidores.

La actriz enamoró con su sensual atuendo deportivo. Foto: Especial

"Believe in yourself" (Creer en ti mismo), fue la frase con la que la guapa cubana, de 35 años, acompañó las imágenes con las que confirmó que es una de las famosas más bellas del espectáculo en México, y con las que también demostró que sus horas de ejercicio y disciplina han dejado recompensas.

Desde hace varios meses, Livia ha compartido a través de sus redes los métodos que ha debido utilizar para estilizar su figura, pues una de sus metas era afinar su abdomen, algo que sin duda ha dejado claro que ya logró, pues en las fotos se puede ver como posee una pequeña cintura.

Vistiendo un sensual leotardo negro de talle alto y mangas largas, que combinó con pantalones deportivos ajustados y en el mismo tono, Brito dejó claro que ya es considerada entre las famosas que como Thalía, presume cuerpazo y se convierte en inspiración para muchas mujeres.

Livia presumió la cintura más pequeña. Foto: Especial

