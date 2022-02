El incómodo momento en el que las Flans se defienden del acoso de un conductor | VIDEO

Ilse, Ivonne y Mimí son las integrantes de “Flans” que marcaron toda una época y continúan en el corazón del público, quienes esta vez recordaron el incómodo momento en que no dudaron en defenderse del acoso de un famoso conductor.

Las intérpretes de “Bazar” han hablando en más de una ocasión sobre el acoso sexual que sufrieron mientras comenzaban su carrera en la industria musical y eran muy jóvenes, uno de ellos fue en pleno programa mientras se encontraban realizando presentaciones en Chile.

El video se difundió en TikTok y en él se puede ver que desde el momento en que son presentadas en el programa "Martes 13" por el conductor César Antonio Santis éste olvidó sus nombres, además algunos internautas notaron la incomodidad de la modelo que lo acompañaba pues destacaron que la mira y sostiene muy cerca.

Todo sucedió en la emisión de 1986, Mimí fue quien le puso un alto a Santis cuanto éste la tomó de la cintura; luego de ello Ilse le pide que no se burle de su estatura y ambas deciden ponerlo en su lugar haciéndole saber lo que les molestaba.

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas felicitaron a las Flans por la forma en la que actuaron ante el acoso el conductor, una practica que de suceder actualmente, señalaron, llevaría a la "cancelación" del programa en redes sociales.

Flans sufrieron acoso

Cada vez son más las celebridades que alzan la voz y señalan que han sido víctimas de acoso durante su carrera, entre ellas Ilse de Flans quien señaló que los productores se le insinuaban.

“Esto no repercutió en mi trabajo pero son situaciones que puedes tener en tu trabajo o en otra parte, y lo puedes vivir desde chiquita”, dijo en un encuentro con los medios añadiendo que fue muy incómodo y que puede suceder en cualquier lugar de trabajo.

"Flans" goza de casi 40 años de trayectoria. Foto: Instagram @flansoficial_

"Antes sí había un compañero de trabajo o alguien con un poquito de poder sobre ti, y te hacía una insinuación que no fuera grosera, efectivamente no te gustaba, pero no se le hacía tanto escándalo”, dijo Mimí sobre el acoso que vivieron.

Actualmente las Flans continúan deleitando a sus fans en conciertos con canciones que marcaron toda una generación, entre ellas “No controles”, “Las mil y una noches” y “20 millas”.

