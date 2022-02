¿Cuándo y dónde ver a Christian Nodal y Grupo Firme cantando juntos por primera vez?

Christian Nodal continúa en medio de la controversia tras su ruptura con Belinda, esta vez los fans recordaron la polémica declaración que lanzó en la que rechazaba una colaboración con Grupo Firme, agrupación con la que ahora compartirá escenario junto a Ángela Aguilar.

El intérprete de “Botella tras botella” unirá su voz con Eduin Caz durante la edición 2022 de Premios Lo Nuestro, que reconocen a lo mejor de la música latina y que esta año contará con la participación de grandes artistas que deleitarán al público y otros que llegarán como presentadores.

Christian Nodal, Grupo Firme y Ángela Aguilar en Premios Lo Nuestro. Foto: Instagram @premiolonuestro

Nodal y Eduin Caz juntos

Los Premios Lo Nuestro se celebrarán este jueves 24 de febrero en punto de las 20:00 horas en la FTX Arena de Miami, Florida, y se realizará un homenaje al cantante Vicente Fernández quien falleció el pasado 12 de diciembre.

Además de Nodal y Grupo Firme, los cantantes Ángela Aguilar y Camilo serán parte del homenaje al “Charro de Huentitán”, espectáculo que está producido por Pepe Aguilar y David Cabrera que se transmitirá por Canal 5 de Televisa y en Univision.

Las primeras imágenes del tan esperado encuentro entre estos artistas ya fueron difundidas por Premios Lo Nuestro a través de sus redes sociales, donde se les puede ver en los ensayos dejando de lado los rumores de rivalidades entre ellos.

Christian Nodal rechaza a Grupo Firme

El cantante de regional mexicano recibió fuertes críticas tras una dinámica que realizó en su cuenta de Instagram donde sus fans le preguntaron sobre la posibilidad de hacer un dueto con Grupo Firme, a lo que respondió que la música de la agrupación no era de su agrado.

“Al muchacho yo no lo conozco, yo considero que para hacer un buen dueto te tiene que gustar la música del otro artista y, personalmente y con todo respeto, a mí no me gusta mucho su música”, dijo.

Ante ello, Eduin Caz borró una foto que tenía con Nodal en sus redes sociales y señaló que, aunque es algo que lo hizo sentir mal, simplemente dejaría de seguir en redes sociales al ahora ex de Belinda y seguiría adelante.

Nodal recibió mensajes de odio y críticas por parte de los fans de Eduin Caz y emitió una disculpa pública: "Quiero aclarar y pedir perdón a todos ustedes y los fans de otros artistas, a los artistas que se sintieron ofendidos (…) Sinceramente, yo lo vi desde el lado personal como músico y ya entendí que hay maneras de decir las cosas o simplemente no decirlas”.

