Carla Morrison será la encargada de abrir los conciertos de Coldplay en México

Carla Morrison, cantante, será la encargada de abrir los conciertos de Coldplay en su gira por México, pero al parecer también reveló el resto de las fechas que tendrá la banda inglesa en nuestro país.

"Los que me conocen saben, que esta noticia no solo me costó guardarla ¡VALE DEMASIADO PARA MI! Con mi corazón lleno de alegría les comparto que mi banda favorita del mundo Coldplay, me invitó a abrir TODA SU GIRA EN MÉXICO y estoy que ¡No me la creo! ¡Qué EMOCIÓN! ¿Quién va?”, compartió la intérprete en redes sociales.

Los conciertos que dará Coldplay en México serán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Aunque solo se conocían cinco fechas y la cantante mexicana reveló que abrirá ocho conciertos.

De acuerdo con la información que difundió Ocesa, son cinco las fechas que ofrecerá la banda en el país: 25 y 26 de marzo en Monterrey; 29 de marzo en Guadalajara y 3 y 4 de abril en la Ciudad de México.

Con la información que reveló la cantante mexicana, esto implicaría que se añadirá una fecha en Guadalajara (30 de marzo) y dos en la Ciudad de México ( 6 y 7 de abril).

(Foto: Captura de pantalla)

Aunque la cantante bajó la información minutos después de que diera a conocer dicha información por “accidente” y hasta el momento, no ha mencionado nada al respecto en redes sociales. Aunque también se ha dicho que posiblemente se trató de un error por parte del equipo de la cantante.

En el portal oficial de la agrupación, la gira Music of the Spheres solo tiene contempladas cinco conciertos en territorio mexicano: serán dos conciertos que tendrán como sede el Estadio BBVA (25 y 26 de marzo); uno en el estadio Akron ( 29 de marzo) y dos en el Foro Sol ( 3 y 4 de abril). Concierto para los que existe una disponibilidad limitada de entradas, según lo mostrado en la página de Ticketmaster.

Posteriormente, Coldplay continuará sus presentaciones en Estados Unidos, por lo que sus primeras dos fechas serán en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, California (26 y 30 de abril).

SIGUE LEYENDO:

Carla Morrison se le lanza a Nodal tras truene con Belinda; esto le dijo

Carla Morrison se une a la NASA para el aterrizaje del Perseverance en Marte