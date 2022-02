María León luce microcintura con ajustado body deportivo | FOTO

La famosa cantante y bailarina María León, dejó sorprendidos (una vez más) a sus fans con un increíble look de fin de semana, mismo que fue muy aplaudido en redes sociales.

León mandó saludos a sus fans con una fotografía en la que muestra un look muy juvenil y sencillo, para una mañana de ejercicio pero que llamó poderosamente la atención.

La cantante lució un top deportivo entallado en color verde, además de un microshort en color gris, la imagen tiene la particularidad de que en la parte del top se marcan los pechos de la joven, lo que detonó una serie de comentarios de sus seguidores agradeciendo ese "detalle".

La vestimenta es aderezada con el cabello recogido de María, con cola de caballo y una tremenda sonrisa que de inmediato captó la atención, logrando en pocos minutos más de 48 mil reacciones y mensajes por parte de seguidores y amigos de la cantante.

Ejercicio y buena alimentación

No es la primera ocasión que la bailarina nos sorprende con un look sencillo pero muy sensual, es habitual que nos ofrezca imágenes que llenan no sólo el cuadro, sino el ojo de sus fans y de varios de sus compañeros de trabajo por la figura estilizada que tiene María gracias a una vida de ejercicio y buena alimentación que la mantienen como uno de los cuerpos más bonitos en el medio artístico.

En los últimos días, María ha dado algunas declaraciones sobre la posibilidad de convertirse en madre, algo que le entusiasma y le llena el ojo, sin embargo, solo fueron dichos que no están confirmados y desde luego forman parte de lo que la joven desea en un futuro cercano.

Por ahora está enfocada en su carrera artística, en el canto, el baile y sobre todo, y de forma muy marcada, el ejercicio, mismo que no abandona a pesar de su apretada agenda de trabajo desde que formaba parte de Playa Limbo.

