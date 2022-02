Vicente Fernández se le manifiesta TODOS los días a su esposa Cuquita; así lo cuenta ella

Este 17 de febrero, Don Vicente Fernández hubiera celebrado sus 82 años de vida en compañía de su familia como cada año lo hacía, sin embargo, este cumpleaños fue diferente ya que “El Charro de Huentitán”falleció el pasado 12 de diciembre del 2021 luego de varias complicaciones con su salud.

Pese a la ausencia física de Don Vicente Fernández, sus hijos, nietos y su esposa Cuquita estuvieron al pie de la tumba del cantante conmemorando el que sería su cumpleaños 82 y para esto se ofició una misa en memoria del Charro de Huentitán.

Ahí, Doña Cuquita la fiel compañera de vida del también llamado el cuarto gallo de México, se reunió con los medios de comunicación que se encontraban presentes en el Rancho Los 3 Potrillos y reveló que Don Vicente Fernández se le manifiesta todos los días.

Con un semblante fuerte, así es como se le ve a Doña Cuquita a dos meses de la partida del que fuera el amor de su vida, sin embargo, la madre de Alejandro Fernández reveló que incluso después de la muerte su esposo sigue encontrando la manera de reunirse con ella.

Y es que de acuerdo con Doña Cuquita, “El Charro de Huentitán” se le manifiesta todos los días desde que falleció, pues en su cama se forma un cruz y ella asegura que es su amado esposo quien la va a visitar.

Foto: Instagram

A dos meses de la muerte del Charro de Huentitán, Doña Cuquita reveló cómo ha sido su vida desde la partida de su esposo, pues en repetidas ocasiones su nieto Alex Fernández ha revelado que a toda la familia Fernández les ha impresionado la entereza y fortaleza de la matriarca de esta famosa Dinastía.

Y es que Doña Cuquita asegura que sí está preparada para enfrentar la ausencia de su esposo, sin embargo, la tristeza la invade por momentos pues es algo normal, sin embargo, asegura que la muerte es algo natural y que no puede hacer nada al respecto.

“Pues mira yo creí que estaba muy bien preparada, creo que estoy bien preparada, y los dos meses se me han pasado con tristeza, normal, esto ya pasó no tiene remedio y no podemos hacer nada” dijo Doña Cuquita a los medios de comunicación.