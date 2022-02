Joaquín Cosío bateó a Lucero y al "Potrillo" por este personaje icónico del cine mexicano | VIDEO

El actor Joaquín Cosío es uno de los actores más simpáticos, carismáticos y queridos por el público mexicano, en los últimos días ha sido tendencia por un video en el que narra su historia de vida y se quiebra cuando recuerda su infancia durante una entrevista con el presentador Yordi Rosado.

En dicha entrevista, el actor originario de Tepic, Nayarit, se sinceró con Rosado y entró en diferentes temas en los que se ha visto envuelto a lo largo de su carrera artística, y que sin duda han marcado el destino del afamado actor que encarna en la serie “Narcos” al capo Ernesto Fonseca Carrillo, alías “Don Neto”.

En la entrevista, el actor señaló que en sus inicios como actor de cine, hizo casting para tres proyectos de prestigio, con tan buena estrella que los directores de las tres cintas lo eligieron, desatando una serie de dudas para el actor, mismas que casi de inmediato fueron despejadas al ver el guion con las líneas de uno de sus personajes favoritos.

Cosío deslizó que de esos tres proyectos, uno era nada más y nada menos que la película de "Zapata", dirigida por Alfonso Arau, en la que participaron dos grandes de la música mexicana, por un lado la cantante Lucero y por el otro, el "Potrillo", Alejandro Fernández, quien le dio vida a Zapata.

Otro de los proyectos era un cortometraje del director Carlos Carrera, que sería incluido en la cinta "Cero y van cuatro", denominado "Barbacoa de Chivo", y en el que actuaba su compañero en "El Infierno", el actor Silverio Palacios.

Ambos proyectos fueron muy publicitados y contaban con un presupuesto adecuado, lo que le habría permitido a Joaquín, poder obtener una mejor remuneración.

Sin embargo, el nayarita no los aceptó, debido a que hubo un tercer papel que lo enamoró desde el primer momento.

Ese papel fue el de Rubén, un conocido pero malhumorado luchador mexicano, que lleva en sus manos el legado de una "tapa", misma que no podía perder y por eso luchaba con todo en el ring, desde luego, ese personaje era "El mascarita", que se hizo famoso con la llegada de la opera prima de Kristoff Raczynski y Tony Dalton, la película "Matando cabos".

En dicha cinta, Joaquín hace el papel del mascarita y siempre es acompañado por su guardaespaldas, su compañero años después en "El Infierno", Silverio Palacios y con la compañía de Kristoff y Tony Dalton, quienes se llevaron la taquilla aquel año con su propuesta, muy por arriba de lo que pudieron conseguir, tanto “Zapata” como “Cero y van cuatro”.

Este detalle no pasó desapercibido para Yordi, quien señaló con todo respeto que la película de Zapata había sido un fracaso en taquilla, a pesar del presupuesto y la promoción que tuvo, mientras que “Matando cabos” fue una gran sorpresa.

Joaquín también mencionó que fue una etapa muy dura, ya que todo mundo al que le pedía su punto de vista respecto a que proyecto debería tomar, le decía que tomara la oferta de Arau, sin embargo, él siempre estuvo convencido de que el papel del "mascarita" era para él y cerró diciendo que fue amenazado por alguna persona que lo había elegido de que si no participaba en su proyecto su carrera se acabaría, y la realidad es que eso lejos de suceder, le dio alas para continuar con su exitosa carrera.

“Mi apuesta por lo artístico nunca lo he dudado, puedo dudar en todo lo demás, pero en lo creativo no, y no me importa yo voy hacer a ”El mascarita”, sentenció el famoso actor mexicano.