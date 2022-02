El Capi Pérez pone en su lugar a Laura G, tras berrinche en "Los Reyes del Playback" | VIDEO

Laura G se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del programa Venga la Alegría, pues su energía, ocurrencias, chispa y hasta polémicas le ha dado un plus al programa al grado de convertirlo en uno de los más vistos de la televisión mexicana.

María Sonia Laura González Martínez, nombre completo de la presentadora, se encuentra dentro de la dinámica "Los Reyes del Playback" en el que ella y otros famosos han participado a través de vestuarios singulares y bailes que nos recuerdan a muchas estrellas de la cultura popular mexicana.

En su participación de este 10 de febrero, donde interpretó la canción "Amarillo, azul" de Thalía, a pesar de su esfuerzo y alegría sobre el escenario, no tuvo una buena calificación de parte de los jueces Curvy Zelma, El Capi Pérez y Samia. Ésta última le dijo que si va a dirigir cámaras, que se aprenda la letra cuando le hagan un acercamiento a su cara. Aunque esto fue desmentido por Laura, le pidió con severidad que estudien para no tener tantos errores.

Por su parte, el comediante le pidió que le echara la misma intensidad a todo su número al igual que en sus introducciones, así como que no tuviera el mismo gesto durante toda la canción, pues puede hacer un mejor esfuerzo.

Laura G se enfurece y el Capi Pérez

Después de escuchar las críticas, Laura G tomó el micrófono y se fue en contra de los jueces bajo el argumento de ser la portavoz de sus compañeros.

"No sabemos qué quieren. O sea, Samia, primero eres buena y como que alguien te dijo que cambiar. Ahora eres mala, pero no eres tan mala. Entonces, piden comedia, pero piden historia. pero no es un show de imitación. Pónganse ustedes de acuerdo como jurado, qué van a calificar para que nosotros como participantes podamos darles gusto", dijo en tono serio.

Sin embargo, el Capi Pérez la interrumpió para dar su opinión. Sin embargo, lo hizo también de una manera seria y no con bromas como la gente está acostumbrado a verlo.

"¿Sabes cuándo nos vamos a poner de acuerdo, Laura? Nunca, porque esto es totalmente arbitrario y si un día no me sorprendes no te voy a calificar bien y ya. Si un día quiero calificar la comedia, la califico porque yo soy el juez y su responsabilidad es sorprendernos a nosotros y al público, nada más"

