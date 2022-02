Kristal Silva se cubre de lodo al imitar a Shakira y le gana con abs de acero y mini cintura: VIDEO

Kristal Silva enamoró este martes al auditorio de "Venga la Alegría" luego de realizar una sorprendente interpretación del tema "La Tortura", con el cual imitó a Shakira y cautivó con sus sensuales movimientos de caderas.

La conductora del matutino participó en el reality "Los Reyes del Playback" en donde le tocó imitar a la cantante colombiana; para lograr su objetivo eligió un sexy atuendo conformado por una falda de piel y un top negro con el cual lució sus abs de acero y su mini cintura.

Durante su presentación, Kristal Silva invitó al standupero Mau Nieto, quien la acompañó en la coreografía, la cual incluyó un baño de lodo. Al final del show la conductora se llevó los aplausos tanto de los jueces como del público de "VLA", quienes aseguraron que lo hizo casi como la misma Shakira.

Kristal Silva se lleva las miradas

La espectacular presentación de la conductora de "VLA" fue celebrada por los internautas, quienes reaccionaron con decenas de comentarios en las redes sociales del matutino de TV Azteca, quienes aseguraron que el show de la exreina de belleza estuvo entre los mejores de esta mañana.

"Hicieron mi mañana supeer feliz... me encantó!!!!", "La mejor", "Lo hicieron increíble!!!", "Lo mejor que he visto desde que inició la competencia, felicidades", "Estuvo espectacular, me encantó", "Que hermosa Kristal", "Amé a Mau Nieto y Kristal la mejor moviendo las caderas" y "Estuvo super bueno el show, obvio por Mau Nieto", fueron solo algunos de los mensajes que compartieron los usuarios en el post de "Venga la Alegría" en Instagram.

El público de "VLA" aseguró que Kristal Silva fue mejor que la propia Shakira. FOTO: Especial

Mientras que en Twitter algunos internautas aseguraron que la presentación de Kristal Silva y Mau Nieto les quedó mejor que el video de Shakira. "Esto es el ejemplo de lo que deben hacer con este concurso, entre parodia e imitación, sino se torna muy aburrido. Lo mejor que han hecho" y "Les quedó mejor que el video de Shakira", aseguraron los usuarios.

Hubo algunos que incluso pidieron que Mau Nieto se integre como participante a "Los Reyes del Playback": "Ya dejen a @MauNieto de conductor o participante"; de esta manera la exreina de belleza se llevó buenas críticas junto al famoso standupero, además que cautivó con su figura.

