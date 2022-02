Rihana, Adele, Kayne West y los artistas que se negaron a tocar en el halftime show del Super Bowl

El Super Bowl LVI de este domingo entre Los Ángeles y Cincinnati enfrentará a dos plantillas que contrastan por la veteranía de los jugadores estelares de los Rams y la juventud de los protagonistas de los Bengals.

Este partido se jugará este domingo en punto de las 17:30 horas, en el SoFi Stadium, de en Inglewood, California y aunque el deporte es el plato fuerte, como cada año el halftime show es un evento muy importante.

A pesar de que millones de aficionados y no aficionados al futbol americano están al pendiente del medio tiempo del partido, existen algunas superestrellas que han declinado la invitación o simplemente no han sido invitados.

Por tal razón, a continuación te hablamos de quienes han sido las bandas y los artistas que no han participado en este tan esperado evento.

Rihanna

La cantante originaria de Barbados, rechazó la propuesta de cantar en medio tiempo en el 2019. De acuerdo con la estrella, la esta decisión la tomó en apoyo al jugador de futbol americano Colin Kaepernick, quien al interpretar el himno nacional de Estados Unidos se arrodillaba en protesta al racismo.

Metallica

En varias ocasiones la banda liderada por James Hetfield, ha rechazado la oferta en reiteradas ocasiones. Hetfield señaló en una entrevistas, que ellos no han querido ser parte del evento, pues consideran que no son una banda que haga acrobacias y les guste hacer lips sync.

Kanye West

De acuerdo con varios medios, el rapero fue buscado para participar en el show del Super Bowl XVLIII, sin embargo, Kanye rechazó la oferta, pues no se le ofreció la cantidad de dinero suficiente para participar.

Outkast

El dueto no se presentó en la edición XXXVIII, porque la NFL pedía que sus canciones fueran acortadas y que aquellas en las que se incluían palabras altisonantes fueran eliminadas de su set.

Adele

La cantante fue invitada para el show en 2018, pero no quiso participar, porque le parecía que no era el tipo de show que ella realiza y que no estaba dispuesta a bailar.

Cardi B

La rapera se negó a participar en la edición LIII, como parte de una protesta contra el racismo en Estados Unidos y en apoyo al jugador de Colin Kaepernick.

Usher

A diferencia de los demás artistas, el cantante si quería participar en el show de la edición LIII, sin embargo, tuvo que declinar la invitación, pues debía cumplir algunos compromisos previos que no podía cancelar.

Con información de EFE