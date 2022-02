Efeméride 12 de febrero: Nace Joaquín Sabina; ¿cuántas veces se ha casado el cantante?

El cantante Joaquín Ramón Martínez Sabina nació el 12 de febrero de 1949 en la localidad de Úbeda, Jaén, en España. Hoy cumple 73 años y entre los temas que más destacan en su vida personal son sus amores, pues de hecho muchos se preguntan cuántas veces se ha casado, y a continuación de contamos todo acerca de las mujeres que han conquistado su corazón.

Sabina es el segundo hijo de Adela Sabina del Campo, ama de casa y de Jerónimo Martínez Gallego, inspector de policía. Con catorce años comenzó a escribir poemas y a componer música en una banda formada con sus amigos, la cual nombraron "Merry Youngs".

Fue en esos años que el también poeta tuvo a su primera novia, Virtudes Antero. Una relación a la que se opuso el padre de "Chispa", como le llama Joaquín de forma cariñosa.

¿Cuántas veces se ha casado Joaquín Sabina?

En muchos de sus temas y versos, el catalán ha tomado a la mujer como su musa. En su biografía "En carne viva", el intérprete de señala a cinco mujeres como las responsables de marcar su trayectoria, nombrando a "Chispa", Sonia, Isabel Oliart, Cristina y Jimena, aunque con no todas llegó al altar.

Con la argentina Lucía Inés Correa Martínez se casó por primera vez en el año 1977. Sin embargo, no se trató de un matrimonio al que se llega por amor, pues como lo ha contado el mismo Sabina, fue su forma de no llegar al ejército.

“Era un hippie total y me quería suicidar por tener que ir al ejército. Entonces me enteré de una fórmula: si te casabas, podías ir a dormir fuera del cuartel todas las noches. Inmediatamente llamé a todas las chicas que conocía. Y ella fue la única que me dijo que sí", llegando con ella al altar el 18 de febrero de 1977.

Virtudes Antero "Chispa", ahora catedrática de literatura, fue la primera novia de Joaquín. Aunque desde sus inicios fue una relación frustrada, por la oposición de los padres de la chica, la obsesión de Sabina lo llevó a instalarse en el jardín de su casa como protesta. Finalmente, el noviazgo concluyó cuando el padre de la envió a vivir a cientos de kilómetros.

Sonia Tena, a quien conoció en Londres y según ha manifestado el propio artista entre ellos existía una relación amor-odio por culpa de los celos. "Ella pensaba que vivía con un hijo de p*** que le ponía los cuernos con todo el mundo", contó Sabina para describir su historia junto a la joven.

Por su parte, Isabel Oliart es la única que lo ha convertido en padre ya que con ella tuvo a Carmela y Rocío, sus únicas hijas. Una historia de amor que se entrelaza con la de otra mujer que marcó la vida del cantante, Cristina Zubillaga, una modelo mallorquina que se convirtió en su amante.

Con la modelo Cristina Zubillaga vivió un tórrido romance. Foto: Especial

Mientras estaba con Oliart, el intérprete vivió un apasionante idilio de amor con Zubillaga. Empezaron a salir en el año 1992, cuando él aún estaba con la madre de sus hijas. "Yo me iba diez días de casa y no decía dónde, aunque Isabel lo sabía muy bien, yo me iba con Cristina. El caso es que cuando yo volvía, no tenía ni una mala palabra ni un mal modo conmigo".

Ahora, el cantante de temas como "Quién me ha robado el mes de abril" y "19 días y 500 noches", pasa sus días con Jimena Coronado, una fotógrafa peruana a la cual conoció en 1999 y lo ayudó a superar su infarto cerebral y posterior depresión causada por sus problemas de salud.

En junio de 2020, la prensa local dio a conocer que Sabina se casó en secreto con Coronado, su pareja desde hace 25 años, por lo que la mujer, a la que también ha mencionado entre las que han marcado su vida, se conviritó en su segundo matrimonio.

