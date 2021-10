¿Se retira? Joaquín Sabina asegura que no volverá a los escenarios y éste es el motivo

Joaquín Sabina es un cantante muy popular de España. Con más de cuatro décadas de trayectoria, el también poeta y pintor ha cosechado muchos de éxitos. Sin embargo, recientemente aseguró que no volverá a los escenarios. ¿El artista de 72 años se retira?

El compositor ha generado polémica al afirmar que no ofrecerá conciertos mientras las personas usen cubrebocas, un tiempo que él mismo dijo que podría ser hasta dentro de "año y medio", sobre todo al pensar en Latinoamérica, donde la situación del covid-19 es más complicada.

Cantante, poeta y pintor. Foto: TW

¿Qué dijo?

"No pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla o no pueda levantarse o fumar o tomar una copa y me temo, sobre todo en Latinoamérica, que no será hasta dentro de un año y medio. Pero si volveré a decir hola y adiós", expresó Joaquín Sabina durante un evento en Madrid.

Según la agencia EFE, el cantautor dijo lo anterior en el Instituto Cervantes de Madrid, tras dejar la colección completa de la revista literaria argentina Sur (1931-1992), un bombín, algunos manuscritos, dibujos y fotos personales.

Además, durante dicho acto, Sabina ha dicho que se encuentra "bien", sobre todo por "haber sobrevivido a estas maldades que nos han asolado".

"No he tenido covid, me he portado como un ciudadano ejemplar, he seguido fumando y bebiendo y me siento bien", afirmó.

Por último, Joaquín contó que en la actualidad sí piensa en el dinero por una "cuestión de "edad" y por esa "cosa burguesa" de asegurarle a sus hijas el futuro. "A mi el dinero nunca me ha importado nada", dijo.