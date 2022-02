Superholly rompe el silencio sobre polémica con 'HOY'; ¿sí fue invitada o no? | VIDEO

Tras la polémica que se desató a raíz de que Superholly reaccionara al inglés de Yalitza Aparicio, diversos medios de comunicación comenzaron a descontextualizar la información, haciendo quedar a la YouTuber como una inquisidora, sin embargo, las personas que realmente se tomaron el tiempo de ver su clip y el audiovisual con el que la actriz oaxaqueña respondió a su video, saltaron en la defensa de ambas.

Pero debido a que el escándalo fue tan mediático, el popular programa mañanero 'Hoy' decidió retomar la información, sin antes haberla verificado, lo cual llevó a que una de sus conductoras hiciera fuertes comentarios contra Superholly.

"Superholly el día que tú tengas en tu cuenta la lana de Yalitza, Sofía Vergara y de todas las que criticas, entonces platicamos nena", sentenció Galilea Montijo.

A pesar de que la gran mayoría de las declaraciones de Galilea Montijo, la YouTuber las tomó con humor, ante el fragmento citado sí se posicionó en contra, aclarando que el valor de las personas no proviene de la cantidad de dinero que tengan.

Tras lo cual, la polémica continúo e incluso llegó al grado de que 'Hoy' comenzó a circular promocionales donde afirmaba que Superholly había confirmado sus asistencia para uno de sus programa, lo cual según señaló la YouTuber en uno de sus más recientes videos es falso.

Pues si bien, su esposo había recibido una serie de correos invitándola al programa, lo cierto es que la informalidad de la escritura, la falta de identificación del remitente y la poca claridad en las intenciones de que acudiera al foro, hicieron que su pareja y ella dudaran de la veracidad del email.

Por lo cual nunca confirmaron su asistencia a 'Hoy', cuestión que hicieron saber en redes sociales, y ante lo cual, la producción del matutino se manifestó diciendo que en realidad sí se había establecido el contacto con alguien que presuntamente se hace llamar 'Oliver', quien confirmó la asistencia de Superholly.

Sin embargo, no hay nadie que colabore con Superholly y se llame Oliver, por lo cual, resulta muy extraño que 'Hoy' no haya revisado esos detalles y antes de tener algo concreto comenzara a difundir la supuesta presencia de la YouTuber, quien molesta por la desinformación pidió que no se jugara con su imagen.

"Oliver manifiéstate si es que existes porque no entiendo con qué afán me confirmaste en el programa 'Hoy' y pues nada, seguimos esperando si realmente hay pruebas concretas de que esto sucedió, porque sí sería muy mala onda", declaró Superholly en su video 'ACLARANDO todo el drama con Galilea y el programa HOY'

