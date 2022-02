Rosé cumple 25 años; así fue su debut antes de BLACKPINK junto Idol de k-pop

Rosé de BLACKPINK se ha convertido en tendencia en redes sociales como Twitter, pues el BLINK está mandándole mensajes de felicitación debido a que cumple 25 años. La cantante forma parte de uno de los grupos más importantes de k-pop, no obstante su debut lo hizo mucho antes.

Aunque el cumpleaños de Roseanne Park, nombre completo de la artista, es el 11 de febrero, muchos ya la están felicitando debido a la diferencia horaria con Corea del Sur. Como era de esperarse las primeras en mandar un mensaje de "feliz cumpleaños" fueron sus compañeras y amigas de BLACKPINK.

Lisa, Jenni y Jisoo tomaron sus respectivas cuentas de Instagram para dedicarles unas palabras a la cantante de 'On the Ground' en su día. “Recuerdo de nuestro día de hotteok en la calle. Te amo mi querida Chaengramji" colocó la protagonista de 'Snowdrop' en un video.

Mientras tanto la integrante tailandesa escribió "Feliz cumpleaños 25 a mi amiga verdadera" y la intérprete de 'Solo' colocó una imagen en el que celebra su natalicio.

BLACKPINK felicita a Rosé Foto: Especial

Así fue el debut de Rosé antes de BLACKPINK

La nacida en Auckland, Nueva Zelanda, probó suerte en 2012 en una audición para la compañía YG Entertainment, una de las agencias más importantes del k-pop. La cantante tuvo éxito y logró ser parte de esta empresa en donde comenzó su preparación para formar parte de BLACKPINK, sin embargo, antes de llegar a los escenarios con el cuarteto ya había hecho algunos trabajos musicales.

La cantante neozelandesa de origen coreano llegó al país asiático desde Australia, lugar en donde vivía antes de la audición, para integrarse a YG, quien en ese momento la eligió para participar en la canción 'Without You' del rapero G-Dragon, que ya era muy conocido gracias a su trabajo con BIGBANG -grupo que este año regresará-. El tema fue incluido en el EP 'One of a Kind' del intérprete, siendo este su álbum debut como artista en solitario.

Para el 8 de agosto de 2016, Rosé debutó oficialmente como integrante de BLACKPINK y a penas en 2020 lanzó su álbum en solitario '-R-' en el que se incluyen los éxitos 'Gone' y 'On the Ground', los cuales se convirtieron en tendencia y alcanzaron los principales puestos en los charts internacionales.

SIGUE LEYENDO:

BLACKPINK: ¿Cuáles son los nombres reales de las integrantes? Conoce su significado

BLACKPINK: Rosé y de Harry Styles emocionan a los fans con esta foto, es su mayor fan