Bella actriz del Cine de Ficheras presume espectacular figura en bikini a sus 64 años: FOTO

Desde hace más de cuatro décadas, Olivia Collins ha logrado mantenerse como una de las mujeres más bellas de toda la industria del espectáculo y en una de sus últimas publicaciones en redes sociales demostró que, pese a su edad piensa seguir siendo todo un símbolo sexual por mucho tiempo más pues presumió la espectacular figura que conserva al lucirse en bikini a sus 64 años por lo que hizo su publicación generó todo tipo de reacciones.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Olivia Collins, quien durante su juventud participó en diferentes películas del Cine de Ficheras, dejó ver en sus redes sociales que se tomó un tiempo para relajarse mientras se asoleaba bajo el sol y para ello lució un diminuto y coqueto bikini quedó al descubierto la espectacular figura que conserva la actriz que el pasado mes de diciembre celebró su cumpleaños número 64.

En la imagen, la actriz y productora aparece posando de una forma muy seductora desde unas escaleras y aunque trató de ocultar cierta parte de su cuerpo detrás de la estructura de un barandal de madera quedaron al descubierto sus tonificadas piernas, su minicintura y su abdomen completamente plano, además, pese a que la actriz utilizaba gafas de sol se pudo ver que mantiene la piel de su rostro en muy buen estado.

En otra fotografía tomada desde un ángulo más cercano, la actriz posó de espaldas dejando ver un coqueto tatuaje que tiene en la zona su costado derecho y fue aquí donde se pudo apreciar de mejor manera la belleza de su rostro, por lo que provocó miles todo tipo de reacciones entre sus casi 250 mil seguidores.

La publicación de la también conductora acumuló cerca de 10 mil likes en muy poco tiempo y como era de esperarse los halagos no tardaron en llegar, “qué bella es usted”, “Te ves preciosa”, “qué espectacular, como los buenos vinos” y “estás tan hermosa como siempre”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Olivia Collins, quien no reveló si se encuentra de vacaciones o solo aprovechó el sol de la Ciudad de México para no mantener en buenas condiciones su bronceado desde la comodidad de su casa.

Así se veía Olivia Collins en su etapa en el Cine de Ficheras. Foto: Especial

¡Qué hace actualmente Olivia Collins?

Con 64 años a cuestas, cuatro décadas de exitosa trayectoria y su belleza intacta, Olivia Collins se mantiene muy activa en el mundo del entretenimiento pues en el 2021 la vimos brillas en la telenovela “S.O.S. me estoy enamorando”, la cual tuvo su última emisión hace apenas unas semanas, además, también tuvo una breve participación en “El Tenorio Cómico” y se sabe que para este 2022 tiene en puerta diferentes proyectos en puerta para seguir en el teatro y también formará parte del elenco de “Albertano contra los mostros”, serie que aún no tiene fecha de estreno, pero adelantó que le dará vida a una bruja y que además de Ariel Miramontes, también participará junto a Maribel Guardia.

