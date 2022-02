EXATLÓN ALL STAR: ¿Quién ganó la primeras MEDALLAS este martes 1 de febrero?

Exatlón All Star reúne a los mejores participantes del reality show de competencias extremas de Azteca. Este lunes 31 de enero se estrenó con mucha expectativa de parte del público que tendrá la oportunidad de ver a sus atletas favoritos competir con todo por ganar esta edición especial.

Esta es una competencia de un 'todos contra todos' en la que no hay distinción de género y hombres y mujeres realizan los mismos retos por igual.

El circuito de este martes 1 de febrero consistía en un reto de velocidad y tiempo en el que los atletas debían pasar una serie de obstáculos para luego encestar dos aros en un cilindro de metal, en el menor tiempo posible.

Esta nueva temporada se caracteriza por una mayor exigencia de esfuerzo físico para los participantes, quienes declararon estar dispuestos a darlo todo con tal de mantenerse en la competencia y coronarse campeones de Exatlón All Star.

Los primeros medallistas de la temporada son Aristeo Cázares con un tiempo de 1:11:37 y David Juárez "La Bestia" con un tiempo récord de 57 segundos. Con lo que se colocaron arriba del marcador y lograron vencer a sus competidores, demostrando que son grandes rivales en las pistas y en el tiro con aros.

Tras ser declarado uno de los ganadores de la competencia, Aristeo Cázares agradeció al público el apoyo:

"Gracias a todas las personas que me ven, que me siguen, que me apoyan constantemente en todo lo que hago. Esta medalla es para todos, para mis alumnos, para mi familia, para Luciano mi sobrino que lo amo con todo mi corazón".