Valeria Marín: 5 fotos que confirman la belleza que enamoró a Julián Gil

La periodista deportiva Valeria Marín y el actor Julián Gil dieron la sorpresa en el medio con su compromiso que compartieron en las redes sociales, algo que los hizo recibir los mejores deseos, pues la pareja se ha mostrado muy feliz en el tiempo que llevan de relación, y hoy te traemos 5 fotos que confirman la belleza que enamoró al también conductor originario de Argentina que quedó prendado de la hermosa mexicana.

"Tu, mi mejor sELECCIÓN! @juliangil - Gracias @nicolle_gil y Juli por su complicidad y cariño. Thank you Nika and Juli for being part of this and thank you for giving me the opportunity to be part of your team GIL.-" (Gracias Nika y Juli por ser parte de esto y gracias por darme la oportunidad de ser parte de su equipo GIL), escribió Marín para acompañar la publicación en la que se observa que Gil le entregó el anillo en el desierto de Qatar, lugar al que asistieron como presentadores de la cadena TUDN.

Valeria Marín confirma su belleza

"Para siempre @valmarin_r", fue una de las frases que utilizó el también empresario y modelo, ex pareja de Marjorie De Sousa, para acompañar una de las publicaciones de su compromiso con Valeria, con quien tiene una relación desde hace poco más de dos años, la cual comenzó luego de que se conocieron mientras cubrían juntos el Super Bowl en el 2020 para un programa de deportes.

Valeria es famosa por su carrera con Fox Deportes. Ha cubierto noticias de la NFL y la MLB para programas como "Fox Deportes en Vivo", "Agenda Fox Sports" y "Central Fox". Antes se graduó en periodismo y comenzó a trabajar para el medio Impacto, luego pasó a la televisión con gran éxito, pues ha conquistado con su talento, carisma y belleza, como lo confirma con las fotografías que comparte en sus cuentas oficiales de redes.

Valeria es una destacada periodista deportiva. Foto: IG @valmarin_r

La presentadora conquista con su belleza. Foto: IG @valmarin_r

Marín Trabajó para la cadena Televisa Deportes y presentó los programas "Cutting the Play" y "Zona Chiva". Cubrió la Copa Mundial Femenina Sub-20 en Alemania y actualmente es una de las favoritas de TUDN, canal con el que viajó al Mundial de Futbol 2022, confirmándose como una de las consentidas del ambiente deportivo, pues la periodista de 32 años, nacida en la Ciudad de México, ha sabido mantener a un fiel público que la apoya en cada uno de sus proyectos profesionales.

En las redes sociales a pareja se ha dejado ver muy enamorada, pero el primero que publicó una postal junto a su amada fue Julián Gil, de 52 años, en julio del 2020. Fotografía en la que le dedicó tiernas palabras a su novia, ahora su prometida: "Gracias mi amor por estos 6 meses de paz y amor incondicional. Le agradezco a la vida por ponerte en mi camino. Te amo", recibiendo miles de reacciones.

Enamora con su carisma. Foto: IG @valmarin_r

Presume cuerpazo en las redes sociales. Foto: IG @valmarin_r

Ama los deportes y la moda. Foto: IG @valmarin_r

