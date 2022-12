Gabriel Soto ya olvidó a Irina Baeva y ahora es el más romántico con tal de conquistar a esta bella actriz

Recientemente, el gremio del espectáculo se sorprendió luego de que trascendiera la noticia de que Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron con su relación, algo que ha llamado la atención mediática del gremio público, esto debido a que diversas fuentes han confirmado que esta separación es verídica, pero los fans de la pareja aún están a la espera de que alguno de los dos actores se pronuncie al respecto.

Se sabe que Gabriel Soto y Irina Baeva han comentado detalles respecto al estado de su relación en anteriores ocasiones, sin embargo, ninguno de los dos se ha manifestado entorno al tema de su separación, pero esta ausencia de declaraciones no impide que la polémica vaya en aumento.

Esto quedó comprobado luego de que tras un viaje a la ciudad de Nueva York, diversos medios de comunicación aseguraron que vieron a Irina Baeva compartiendo momentos con un actor americano, lo cual desató diversos comentarios de duda sobre si la rusa ya había superado su relación con Gabriel Soto, quien recientemente dijo una especie de "Adiós" a su relación con Irina Baeva.

En suma, estas especulaciones respecto a la separación entre ambos famosos fueron incrementadas debido a que diversos titulares de noticias en el gremio del espectáculo han asegurado que el protagonista de "Mi Camino es Amarte" ha sacado con ayuda de una mudanza, todas sus pertenencias del lugar en donde vivía con Baeva.

Irina Baeva y Gabriel Soto habrían terminado su relación. Foto: Especial

Gabriel Soto ¿enamorado de una nueva mujer?

Ahora, lo que ha llamado la atención es la noticia de que no solamente la actriz rusa habría sacado de su corazón a Soto, esto debido a que recientemente el especialista en periodismo de espectáculos, Alex Kaffie, publicó a través de su columna en El Heraldo Digital “Sin Lisonja” que el histrión ya se encuentra detrás del corazón de una nueva mujer, y se trata de la actriz colombiana Sara Corrales.

En la columna del colaborador de esta casa editorial se puede leer lo siguiente: Hace días, mientras adquiriría en Jo Malone, la exclusiva marca inglesa de perfumes, un regalo para el intercambio navideño de Sale el Sol, la persona que me atendió en Palacio de Hierro tuvo a bien contarme que Gabriel Soto había estado ahí escogiendo una fragancia: "me pidió que lo asesorara para escoger el mejor perfume, pues era enfatizó, para una mujer muy especial".

La anécdota me pareció interesante, pero más interesante me resultó descubrir a Sara Corrales ¡presumiendo antier en sus historias de Instagram unas hermosas flores (orquídeas) y un obsequio de Jo Malone! El hecho me dejó tan atónito que de inmediato comencé a hacer pesquisas con gente que trabaja en la telenovela Mi camino es amarte (en la que actúan el musculado actor y la bella colombiana). "Gabriel está pretendiendo ¡grueso! a Sara. Anda tan loquito por ella que diario le llegan a su camerino flores de parte de él", me cuentan mis informantes. ¡Iuuuuuuuu!

