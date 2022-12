Julio Preciado reconoce que cantó para narcos y asegura que el grupero que lo niegue miente

Una de las voces que no pasaron desapercibidas durante una de las etapas de Banda El Recodo fue la de Julio Preciado, la estrella grupera que a la fecha ha logrado consagrarse como uno de los favoritos de la gente que disfruta de la música regional mexicana, en especial de la banda sinaloense.

Y aunque ahora ya no pertenece al elenco de la llamada “madre de todas las bandas”, sigue su carrera como solista y acude a las invitaciones que le hace el conjunto para seguir complaciendo al público que le gustan las canciones de El Recodo con su voz

El cantante de 56 años recientemente fue entrevistado por el programa de espectáculos “El Gordo y la Flaca” y aseguró que le gustaría crear una bioserie para contar los detalles más relevantes sobre su vida personal, pero sobre todo los secretos que ha guardado durante años en relación con su carrera profesional.

Cabe recordar que tiempo atrás el famoso se vio envuelto en algunas adicciones y problemas con el alcohol que después le derivaron afectaciones de salud, pero ahora todo eso quedó en el pasado y ya no realiza dichas prácticas, sino todo lo contrario, pues hace unas semanas declaró que no le parece bien que los nuevos artistas se suban al escenario consumiendo bebidas embriagantes o fumando mariguana.

Pero no fue lo único que declaró, pues entre las cosas que más causaron controversia está cuando reveló que en algún momento de su carrera llegó a cantar en fiestas para narcotraficantes, pues describe que no le pregunta a la gente que lo contrata de dónde viene el dinero con el que le van a pagar lo que cobra.

“Miente el que diga que no ha ido a tocar a una de esas fiestas, miente y yo nunca lo he negado de mi parte, así que pues no tengo nada que ocultar, porque no voy a preguntar de dónde sacó para pagarme, le me paga lo que yo cobre y yo le canto, así debe de ser”, puntualizó