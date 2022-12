VIDEO: Penélope Menchaca se quiebra en llanto en programa en vivo, recordó la muerte de su nieto

Esta semana te informamos que la talentosa conductora, Penélope Menchaca regresó a la televisión como colaboradora estrella del programa matutino "Hoy Día", transmitido por la cadena Telemundo, pues en los últimos meses estuvo en Europa para mantener una relación más cercana con una de sus hijas.

El pasado martes 6 de diciembre, la famosa de 54 años de edad protagonizó uno de los momentos más tristes en la televisión después de quebrarse en pleno programa en vivo al revelar detalles sobre el sensible fallecimiento de uno de sus nietos, quien perdió la vida durante este 2022.

Fue en la transmisión del día de ayer en donde la producción y demás conductores de "Hoy Día" sorprendieron a su nueva compañera, Penélope Menchaca, al transmitir varios videos de sus hijas. Todas ellas le desearon lo mejor en su nuevo trabajo; momentos después todo el foro de televisión quedó en completo shock.

Tras observar las imágenes de sus hijas, la exconductora de "12 corazones" y "Venga La Alegría" confesó que por primera vez hablaría sobre el sensible fallecimiento de uno de sus nietos, lo que le provocó quebrarse en llanto y recibir el apoyo de sus demás compañeras.

Severamente triste y al borde de las lágrimas, Penélope Menchaca dijo que está viviendo los "peores meses de su vida" después de que su nieto Carlo, aparentemente de nuevo meses, perdiera la vida tras ser diagnosticado con una fuerte enfermedad en el corazón.

"He pasado los peores meses de mi vida, los peores, que no se los deseo a nadie", dijo la conductora.

En este sentido, la nueva conductora de "Hoy Día" dijo que su nieto Carlo nació en diciembre de 2022, pero desafortunadamente en septiembre de este año perdió la vida después de una intensa lucha con una enfermedad en el corazón. La presentadora dijo que ha tenido que sufrir el dolor como abuela y como madre ya que su hija está muy afectada.

"El ver a tu hija que las piernas no la detienen, que no ha un dolor más grande, todavía mi cerebro no lo entiende", confesó al romperse en llanto.