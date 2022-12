Macarena Achaga considera que todas las mujeres tienen algo de “maldad”

Tras el éxito de su participación en “Luis Miguel. La serie”, Macarena Achaga sigue conquistando las plataformas, ahora regresa con la serie “Travesuras de una niña mala”, inspirada en el libro del mismo nombre de Mario Vargas Llosa, donde da vida a una mujer de escasos recursos, pero con muchas aspiraciones y sueños, y para lograrlos, no le importará nada.

“La niña mala somos un poco todas las mujeres por dentro, en realidad el personaje es una joven que no tiene filtro, que no se cuestiona dos veces si algo está permitido… Me siento muy identificada, porque sabe lo que quiere y dice lo que piensa, porque es super atrevida, siento que somos parecidas y también le he aprendido mucho al personaje”, contó la actriz.

La niña mala somos un poco todas las mujeres por dentro Foto: Especial

Un nuevo reto

Además, Achaga da vida a este papel en cinco distintas etapas de su vida, por lo que fue un reto interpretar edades más maduras por las que aún no pasa, pero se inspiró en su mamá y abuela para conocer cómo podía actuar ante ciertos panoramas.

“Fue una búsqueda interior chistosa, porque no he vivido muchas cosas y me tocó medio suponer, ver cómo se comportaba mi mamá, mi abuela o gente que tengo cerca, y en las que vi cualidades que tenía la niña mala. Y es que sentí que como iba creciendo, iba perdiendo un poco de esa energía que la caracterizaba, era como si tuviera una vibra gris”, explicó.

Macarena y Juan Pablo Di Pace, el coprotagonista de la historia, leyeron el libro del escritor peruano antes de comenzar a rodar la serie, y como fueron viendo el guion, entendieron que lo mejor para poder crear personajes más humanos, era no juzgarlos, entendiendo así por qué ella actuaba con cierta malicia en algunas escenas, mientras que él era un hombre más tradicional y tímido.

La serie se estrena este 8 de diciembre en Vix+

