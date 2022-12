69 años sin Jorge Negrete: este fue el lado oscuro del "Charro Cantor"

Uno de los galanes más emblemáticos de la época del Cine de Oro, sin duda es Jorge Negrete que por su actuación ha sido reconocido por películas como “Dos tipos de cuidado” y “Allá en el rancho grande” donde su voz y físico cautivaron a toda una generación. Aunque su característico estilo altanero, mujeriego y arrogante que se veía en la pantalla grande no se creería que traspasara la realidad sin embargo, existe un oscuro pasado del actor que nadie conoce.

Nombrado como el “Charro Cantor” intervino en un total de 38 películas y su amor por el séptimo arte lo hizo fundar Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, ante esta gran labor reorganizó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y se destacó como líder. Pero no todo fue heroísmo por parte del famoso.

Casi termina con la carrera de una famosa actriz

A pesar del reconocimiento que tuvo como líder sindical, se vio afectado al tener que enfrentar uno de los casos que le ocasionó el odio del Mimo de México, pues se trata de Leticia Palma quien acudió a la ayuda del sindicato, porque era acusada por incumplimiento de contrato. Ante la desesperación se especula que ella robó los expedientes para que no pudieran incriminarla, pero en ese tiempo el labor que desempeñaba Negrete lo tomaba muy en serio, por lo que decidió llevar el asunto al ANDA.

Ante el enojo de Palma por toda la situación decidió pedir ayuda al periodista Carlos Estrada Lang para poder sobrellevar todo, crearon una serie de episodios donde el protagonista de “Ay, Jalisco no te rajes” la había abofeteado y además de eso lo acusó de intento de suicidio. Pero nada de esto pudo ser comprobado.

Tras toda la controversia y sin pruebas, la actriz fue expulsada del sindicato, pero con lo que no contaba Jorge, era que Cantinflas saldría en defensa de su amiga de años, por lo que abogó por ella, sin embargo nada cambió sólo que se “el Charro Cantor” se ganó el odio del cómico.

Por unanimidad fue expulsada del Sindicato de actores Foto: Especial

El cariño sólo era en la pantalla

“La abuelita de México” que ´participó en grandes filmes del cine mexicano compartió escenario con Pedro Infante y Jorge Negrete, y pareciera que fueron buenos colegas, pero la actuación la llevaba a poder convivir con ellos, porque en la vida real no mantenía una buena relación con los actores.

La razón por la cuál no le gustaba ver al actor era por su hija, su única descendencia, que al ver el trabajo de su madre quedó enamorada, también deseaba ser actriz y famosa con ella. En 1937 debutó en No basta ser madre, donde la acompañó la veracruzana.

La primera actriz no iba admitir que su hija estuviera con un "mujeriego" Foto: Especial

Pero cuando la hija de la famosa actriz tuvo su primer protagónico en La madrina del diablo junto a Jorge Negrete, él se enamoró de ella, sin embargo nada podría culminarse porque Sara García lo impediría, por la diferencia de edades. Desde que supo el amor que el actor tenía por su primogénita ella estaría dispuesta a que no sucediera.

No quería la cinta

Los Olvidados, una de las películas con mayor reconocimiento ante la realidad que vivía el país en esas épocas y autoría deLuis Buñuel, pero tanto las actuaciones como la trama fueron aplaudidas, sin embargo, la crueldad que relataban tuvo que ser moderada cuando al director le instruyeron que debía tener otro final la historia.

También parte de su trabajo como líder en el Sindicato de Actores y el ANDA era saber el tipo de contenido que se producía en esa época para apoyar a la distribución del trabajo actoral de los mexicanos, pero a pesar de que el filme de Buñuel fue aplaudido, "Jorge Bueno" no estaba de acuerdo en la película y declaró que no daba buena imagen para el país. "No correspondía a México" declaró. Pero después de que el español hiciera los cambios ya solicitados y batallara para su estreno, logró sacar a la luz la cinta que le daría el reenombre.

Triunfpo en el festival de Cannes y tuvo a Octavio Paz como principal promotor Foto: Especial

