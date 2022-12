Vanessa Claudio presume sus curvas en entallado vestido negro

Vanessa Claudio no para de cautivar a sus millones de fanáticos en la televisión, pues con cada uno de los looks que presume como conductora de "Al Extremo" confirma su belleza. Pero sus icónicos outfits no son exclusivos del programa de TV Azteca, la presentadora a menudo paraliza las redes sociales con sus atrevidos atuendos, como en esta ocasión que posó con un elegante vestido negro.

Desde que la puertorriqueña ganó fama en México como presentadora de "Venga la Alegría" ha destacado en las redes por su belleza y estilo, con el que ha dado cátedra de moda para muchas mujeres mayores de 30, pues sin duda se corona como una de las mejores vestidas de la pantalla chica, algo que ahora deja ver en el show de la televisora del Ajusco a la que regresó en este 2022 después de un tiempo fuera del país.

Se corona como una de las mejores vestidas. Foto: @vanessaclaudio

Por lo cual, no es sorpresa que una de las revistas más icónicas del momento decidiera que la exreina de belleza protagonizara la portada de su más reciente edición, en la cual la talentosa presentadora aparece con un look que da una ilusión de estar recién salido del agua.

En la revista, la puertorriqueña aparece luciendo un elegante vestido negro con aberturas laterales que dejan al descubierto su envidiable figura; además, el cabello da una impresión de estar mojado y combina a la perfección con las zapatillas y detalles en color dorado (pulseras y joyería) que lleva la presentadora como parte de su look.

Con sus fotografías ganó cientos de halagos. Foto: @vanessaclaudio

"Toda una muñequita hermosa", "Súper sexy ! Te amo", "Divino y sexy encanto amor, una diosa", y "Super guapísima luces espectacular", fueron algunos de los comentarios que recibió Vanessa Claudio en su publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram, donde actualmente cuenta con más de dos millones y medio de seguidores.

