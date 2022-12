Desde Paris, Mariana González presume sus curvas con arriesgado mini vestido de brillos

Mariana González Padilla, quien también es conocida como “La Kim Kardashian Mexicana”, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó una serie de fotografías en las que derrochó belleza y estilo desde París, Francia por lo que la empresaria alteña, además, de llevarse cientos de halagos, también pudo demostrar por qué tiene tan enamorado a Vicente Fernández Jr., quien es envidiado por más de uno.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Mariana González Padilla difundió estás fotografías con las cuales agradeció por haber cumplido un año más de vida, además, en sus historias, dejó ver que el lujoso viaje fue uno de los múltiples regalos de Vicente Fernández Jr., quien en los próximos meses se convertirá en su esposo de manera oficial, pues así lo adelantaron hace unos días.

Mariana Gonzáles Padilla celebró su cumpleaños con un lujos viaje a París. Foto: IG: marianagp01

Cabe mencionar que, el viaje a Paris de “La Kim Kardashian Mexicana” no inició de la mejor manera debido a que la aerolínea en la que viajó le perdió sus maletas, no obstante, fue hasta un par de días más tarde cuando finalmente le recuperaron parte de su equipaje y fue así como finalmente pudo derrochar estilo con sus característicos e impactantes outfits.

Durante su estancia en París, la mediática pareja ha aprovechado para visitar todos y cada uno de los lugares más emblemáticos de “La Ciudad Luz” como museos, teatros y monumentos, además, también han deleitado su paladar en los mejores y más exclusivos restaurantes donde “La Kim Kardashian” ha derrochado estilo con sus mejores prendas, las cuales, ha han hecho acaparar las miradas.

La bella empresaria ha derochado estilo en París. Foto: IG: marianagp01

Una de las fotografías de Mariana González que más impacto causó en redes fue una en la que apareció posando de pie teniendo como fondo la emblemática Torre Eiffel y el outfit con el que lució sus encantos estaba compuesto de un arriesgado mini vestido decorado con lentejuelas en color plata, la cual originaba cientos de brillos, además, dicha prenda tenía un pronunciado escote que no dejó mucho a la imaginación, no obstante, la empresaria fue muy cuidadosa para no enseñar de más y por si faltara algo, el toque de elegancia lo aportó un largo abrigo de color blanco que dejó abierto, para que se pudiera apreciar su estilizada figura.

Mariana González dejó sin aliento a sus fans con esta postal. Foto: IG: marianagp01

“Gracias a Dios por un año más de mi vida, agradecida con cada uno de sus mensajes y buenos deseos, fue único. Gracias amor (Vicente Fernández Jr.) por esta gran sorpresa, eres simplemente el mejor”, fue el texto con el que Mariana González acompañó su fotografía, la cual, en pocos minutos logró acumular más de 25 mil likes y cientos de halagos.

“La Kim Kardashian Mexicana” piensa agrandar la familia

Además de confirmar que en 2023 llegarán al altar, Mariana González Padilla y Vicente Fernández Jr. aseguraron que ya están pensando en agrandar la familia y fue la empresaria alteña, quien confesó que ya hasta tiene pensado el sexo de su bebé pues desea que sea una niña, por su parte, el primogénito del “Charro de Huentitán” aseguró que “están haciendo la tarea todos los días” y que al igual que su prometida, le gustaría tener una niña, pero no ve con malos ojos que tener un varón que siga los pasos de la familia.

"La Kim Kardashian mexicana" desea convertirse en madre de una niña. Foto: IG: marianagp01

