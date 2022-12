Ángela Aguilar: estos fueron los escándalos que marcaron el 2022 de la hija de Pepe Aguilar

El 2022 fue un año lleno de éxitos para Ángela Aguilar, sin embargo, su extraordinaria y meteórica carrera también se vio manchada por algunas controversias que protagonizó y es justo de esto último de lo que hablaremos en esta ocasión pues recordaremos todos y cada uno de los escándalos que protagonizó “La Princesa del Regional Mexicano” durante los últimos doce meses.

Rivalidad con Majo Aguilar

En diversas ocasiones se aseguró que dentro de la Dinastía Aguilar había una fuerte rivalidad entre Ángela y su prima Majo, quien es hija de Antonio Aguilar Jr., sin embargo, esto solo fueron rumores, pero en alguna ocasión ambas cantantes se juntaron y aseguraron que se odiaban y que se deseaban el mal, no obstante, esto solo fue en forma irónica pues aclararon que no hay ninguna diferencia entre ambas, pero sus palabras no han sido tan convincentes y todavía circulan algunos versiones en las que se asegura que hay mala vibra entre ambas.

Majo Aguilar también se convirtió en toda una estrella de la música. Foto: Especial

Filtración de fotos con Gussy Lau

El escándalo más grande de Ángela Aguilar en el 2022 fue cuando se filtraron un par de fotos en las que aparecía besándose con Gussy Lau, quien hasta ese entonces era uno de sus compositores de cabecera y para empezar lo que llamó la atención fue la diferencia de edades pues él es 15 años mayor, posteriormente, la hija menor de Pepe Aguilar realizó un video en el que dijo sentirse vulnerada por la filtración de sus fotos pues consideró que su reputación se vio gravemente afectada y sin dar mayores detalles acabó con su romance con el también músico, quien también dejó de colaborar con Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar terminó su romance con Gussy Lau. Foto: Especial

¿Ángela Aguilar maleducada?

Otro de los momentos más controversiales de Ángela Aguilar en el 2022 fue cuando supuestamente ignoró a un adulto mayor que amablemente le abrió una puerta previo a una conferencia de prensa y dicho gesto le valió ser tachada como “maleducada” y “grosera”, no obstante, ante todas estas críticas “La Princesa del Regional Mexicano” realizó un live en el que bromeó junto a su padre sobre el tema y señalaron que las personas únicamente “hablan por hablar”, además, también ironizaron sobre otras polémicas.

Ángela Aguilar fue calificada como "maleducada" por ignorar a un adulto mayor. Foto: Especial

Ángela Aguilar se burla de tenis baratos

La hija de Pepe Aguilar se ha caracterizado por usar prendas y accesorios de marcas exclusivas, lo cual, le ha valido algunas críticas, no obstante, en el mes de mayo, presumió en redes sociales un par de tenis Balenciaga y alguna de sus amigas le dijo que parecían de marca económica, por lo cual, la cantante estalló en carcajadas y esto fue interpretado como una burla, por lo que también le llovieron críticas.

Ángela Aguilar asegura ser 25% argentina

La polémica con la que Ángela Aguilar cerró el 2022 se originó por el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 pues celebró eufóricamente y aseguró ser 25% argentina, lo cual, le valió ser tachada de ridícula, además sus detractores le pidieron que dejara de lucrar con “lo mexicano” y fue su padre, Pepe Aguilar quien salió en su defensa y se lanzó contra todos los haters de su familia asegurando que “se metieron con el león”.

