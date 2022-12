Abuchean a Intocable por cancelar el concierto a los 30 minutos

El grupo Intocable dio mucho de qué hablar la noche de este viernes, esto luego de que cancelara el concierto que se realizaba en la Arena Monterrey, a menos de una hora de haber comenzado. De acuerdo con lo que se explicó al público asistente, Ricky Muñoz, vocalista de la banda de música texana y norteña, ya no podía cantar, por lo que se tomó la decisión de terminar el show entre abucheos.

Tras asegurar que no se les iba a devolver el dinero de las entradas, y que se reagendarían las fechas, el grupo decidió terminar con la presentación debido a que Ricardo Muñoz presentó problemas en la garganta, sin embargo, los fans no están contentos ni satisfechos con que se haya acabado el show de manera abrupta y en las redes sociales ya han dejado ver su molestia, por lo que el cantante habló al respecto en sus redes sociales.

Ricky Muñoz habla de la cancelación del concierto

Este suceso llega meses después de que Intocable y su vocalista prendieran las alertas de los fans por el desmayo de Muñoz mientras daba un show en la Monumental Plaza de Toros, en la Ciudad de México, donde los asistentes fueron testigos del desvanecimiento de Ricardo Javier, nombre real del cantante de la famosa banda de regional mexicano, e interprete de temas como: "Fuerte no soy" y "Sueña".

"Hola Monterrey, la verdad me siento súper mal, físicamente me siento súper bien, con ganas, lo que no puedo es cantar. Si tengo que disculparme por eso, una disculpa", se escucha decir a Muñoz en un video que compartió en su cuenta oficial de Twitter, y que también fue publicado en el Instagram oficial de Intocable, en donde se dieron a conocer las nuevas fechas para quienes ya tienen sus boletos.

Intocable reagenda conciertos para enero

"Se informa que por cuestiones de salud, las presentaciones programadas para el 02 y 03 de diciembre en la Arena Monterrey serán pospuestas", se lee en el breve comunicado que la banda compartió en las redes sociales, en las que también dio a conocer los días en que estarán programados los conciertos para enero, por lo que pidieron a los fans que conserven sus entradas.

Las nuevas fechas para los conciertos quedarán de la siguiente manera:

Fecha del 02 de diciembre: 13 DE ENERO 2023

Fecha del 03 de diciembre: 14 DE ENERO 2023

En la publicación de la banda también se aclaró que "en los próximos días se informará el proceso a seguir para las personas que asistieron el día de ayer 02 de diciembre (es importante que guardes tus boletos). Los boletos del 03 de diciembre serán válidos para la nueva fecha. Las personas que deseen su reembolso podrán solicitarlo al siguiente correo electrónico: reembolsos@superboletos.com del 12 al 26 de diciembre del 2022".

