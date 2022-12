3 polémicas que llevaron a Bellakath, la estrella de "Gatita", a ser "cancelada" en las redes

Bellakath ha sido uno de los personajes mexicanos más virales de las redes sociales, principalmente TikTok. La joven, quien salió del programa "Enamorándonos" logró hacerse viral con "Gatita", tras incursionar en la música urbana desde hace tiempo, pero con la fama también viene la polémica a lo largo de sus apariciones.

De nombre real, Katherinne Huerta, la joven fue estudiante de la UNAM egresada de la carrera de Derecho, la joven de 25 años fue una de las participantes de este reality de citas. Sin embargo, a pesar de no haber encontrado el amor en dicha producción, se hizo de popularidad gracias al programa.

Tras el final de "Enamorándonos", la joven continúo siendo reconocida en redes sociales, sobre todo en TikTok y tras incursionar en la música urbana, al igual que otros de sus excompañeros, la joven comenzó a ser conocida bajo su apodo "Bellakath". Sin embargo, no todo ha sido éxito para ella, pues ha atravesado críticas y polémicas en su contra.

Bellakath: Así fue su pasó por Enamorándonos antes del éxito de Gatita

Bellakath siempre se ha dado a conocer por su gusto por el reguetón, pues considera que no deberían existir etiquetas por el tipo de música que disfruta. También tiene un estilo muy atrevido y no teme mostrarse tal y como es, también se ha sometido a varias operaciones y ha dejado claro que las críticas de los demás no le afectan.

Racismo contra Yalitza

La exconcursante de "Enamorándonos" fue expulsada del programa luego de que fue descubierta compartiendo memes contra Yalitza Aparicio, en ese entonces la joven actriz había saltado a la fama con "Roma". Bellekath fue expuesta en plena transmisión del progama, pues las imágenes que compartió eran aparentemente racistas y busco justificar su "humor".

Plagio "Gatita"

La más reciente polémica es por su primer éxito viral "Gatita", canción que suena en TikTok y es una de las más escuchadas en Spotify. La joven sufrió una reclamación de derechos de autor por una persona anónima que reclamó la canción como suya, pues existen ciertas coincidencias con el tema "El hueso de mi perra".

Pelea en Enamorándonos

Finalmente, en Enamorándonos tuvo varias diferencias con algunos de los participantes, peleas que eran transmitidas en vivo. Jacky y Yua la señalaron por tener un cuerpo mal operado y sentirse de clase alta. Bellakath siempre dio réplica, protagonizando los pleitos del programa.