FOTOS | El revelador vestido con el que Manelyk González celebró Navidad en la playa

Manelyk González se sumó a las celebridades que decidieron alejarse de las bajas temperaturas por el invierno para celebrar Navidad y disfrutó de los últimos días del año en las paradisiacas playas de Acapulco, Guerrero. Todo esto mientras deleitó la pupila de sus seguidores con diminutos bikinis y un elegante vestido con arriesgados escotes que le permitieron presumir su escultural figura.

La estrella de “Acapulco Shore” se mantiene cercana a sus fans a través de redes sociales, cuyas fotografías con extravagantes y sensuales atuendos la han convertido en fuente de inspiración para los internautas que no dudan en replicar cada uno de sus looks. Aquellos en la playa se encuentran entre sus favoritos, pues con ellos presume su torneada figura y bronceado perfecto.

Manelyk González celebra Navidad en la playa. Foto: IG @manelyk_oficial

El más reciente se encuentra entre los favoritos, pues la modelo optó por un elegante vestido largo en color negro con detalles florales en tonos rojo con el que demostró que las reglas de la moda se hicieron para romperse, y es que este tipo de estampados han sido considerados por los expertos en la industria como los que más se usan en primavera y verano.

La también empresaria hizo suya esta tendencia y lució un vestido con abertura en la pierna y escote tanto al frente en “V” como en la espalda que le dan el toque de sensualidad que tanto la caracteriza, todo sin dejar de lado la elegancia ya que las mangas largas y con vuelo no sólo lo añaden, también brindan comodidad para disfrutar de la playa.

Look navideño de Manelyk González. Foto: IG @manelyk_oficial

Bikinis de Manelyk González

La exparticipante de "Las estrellas bailan en Hoy" es una de las famosas más polémicas en el mundo del espectáculo y, fiel a su estilo, no teme decir lo que piensa para responder a las críticas. Aunque esta vez hizo a un lado la controversia para disfrutar de unos días en familia para celebrar Navidad en la playa.

Es por ello que decidió consentir a sus más de 15 millones de seguidores en Instagram con una serie de fotografías en las que presume su bronceado perfecto y envidiable figura resultado de una estricta rutina de ejercicio, sana alimentación y algunas cirugías estéticas que ella misma ha compartido con sus fans.

Manelyk González celebra Navidad en la playa. Foto: IG @manelyk_oficial

"Todo lo que ves es operado", es la frase con la que la influencer, de 33 años, generó gran polémica ya que admitió haberse realizado más de una cirugía y haber recurrido a tratamientos estéticos para modificar su apariencia. Durante un live, indicó que la primera vez que entró al quirófano fue por una liposucción para quitarse los "gorditos" que tenía en la cadera.

“Juré que nunca me iba a hacer las bubis, porque a mí me gustaban las bubis chiquitas, pero un día fui a Playa del Carmen con mis amigos y vi a muchas chicas extranjeras, flaquitas, pero con las bubis en su lugar, como operadas, pero chiquitas. Ahí dije: ‘Lo necesito en mi vida’, regresé y me operé”, añadió y dejó claro que no podría someterse a una rinoplastia ya que de quedar mal no hay cómo arreglarlo.

SIGUE LEYENDO:

6 fotos en las que Manelyk demuestra que tiene el abdomen más trabajado de Internet

Manelyk González y el recuento de los atuendos más sensuales y reveladores con los que conquistó en 2022

Manelyk González conquista la red con diminuto bikini