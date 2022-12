Mario Almada se negó a hacer personajes de homosexual, así lo confesó

Mario Almada fue uno de los actores más reconocidos del cine de acción en México, ya que protagonizó diferentes películas. El histrión grabó cientos de filmes a largo de su carrera, pues siempre aceptó todo tipo de papeles, sin embargo, aseguró que el personaje que nunca haría sería de homosexual, ya que la mayoría de las veces le dieron el del justiciero que perseguía a aquellos que hacían el mal y que dañaban a los demás.

El actor de la pantalla grande fue conocido por formar parte de "Los Hermanos Alama", junto a su consanguíneo Fernando. Ambos estelarizaron distintas películas de acción con la temática de western mexicano o chili western, que a pesar de que tenían poco presupuesto encantaron al público y fueron de las más aclamadas de los años 70, 80 y parte de los 90. Mario hizo una carrera mucho más longeva en comparación con la de su hermano, quien lo abandonó, mientras que el protagonista de "La viuda negra" rodó alrededor de 400 largometrajes.

Mario Almada protagonizó varias películas Foto: Especial

Mario Almada se negó a hacer personajes gay

En 2014, Mario Almada dio una entrevista para el programa "En compañía de", en donde habló de su vida privada y recordó algunos momentos de su carrera artística. Durante la conversación el actor recalcó que es una de las personalidades que más películas grabó en el Cine Mexicano, pues aseguró que aceptaba todo tipo de papeles, menos el de "cobarde" u homosexual, ya que manifestó que esos no iban con su personalidad.

"Nos agarraron cariño (a los hermanos Almada) por las películas, por el argumento. Siempre hicimos de héroe en las películas. Nunca de cobardes y menos de jotos, porque no me la creen tampoco. (...) Yo siempre les dije: 'si no es cobarde, ni maricón, le entro a la película'", declaró el protagonista de "Todo por nada" sobre la razón por la que, junto con su hermano, era el favorito del público, ya que sus largometrajes siempre eran de los más vistos en el cine y estaban en cartelera por varias semanas.

En la conversación con Gustavo Adolfo Infante, Mario habló sobre que le gustaba mucho trabajar con su hermano Fernando Almada, con el que hizo alrededor de 90 películas, sin embargo, decidió dejar el mundo artístico a principios de los años 2000, mientras que el actor que participó en "El tunco Maclovio" siguió su carrera por muchos años más. "Hacíamos una buena pareja. 20 años trabajamos juntos. Ahora se fue a Hermosillo (Sonora) y por allá vive", destacó en ese entonces.

¿Qué pasó con Mario Almada?

Mario Almada siguió trabajando hasta poco tiempo antes de su muerte el 4 de octubre de 2016. El actor falleció a los 94 años debido a un ataque al corazón, no obstante, dejó algunos proyectos de "Video Home" ya terminados como "Asesinos en silencio" y "Decisiones Mortales", producciones que fueron reveladas un año después de su deceso, los que comprueba que fue una celebridad que siempre gustó de hacer películas y estar rodando filmes de acción.

El también conocido como "El Justiciero del Cine Mexicano" estuvo en las películas: "Todo por nada", "El tunco Maclovio", "Chido Guan, el tacos de oro", "La viuda negra" y "El cuatrero", en donde compartió créditos con Vicente Fernández, quien se ganó el repudio de la comunidad LGBTTTIQ; mientras que su participación más recordada fue en "El infierno", del 2010, en donde el actor interpretó a "El Texano".

