“Un vecino gruñón”: Mariana Treviño presume orgullo latino en nuevo filme con Tom Hanks

“Dicharacheros y alegres” son las cualidades que le gusta resaltar a Mariana Treviño de los latinos y que considera todo el mundo debe conocer, por eso es positivo que cada vez haya más historias donde se retrata al latino de manera positiva, como en la película que protagoniza con Tom Hanks.

“Es importante presentar el lado benéfico de toda nuestra idiosincrasia, que no hay en todas partes del mundo, porque los latinoamericanos tenemos esta virtud de acercarnos sin tantos protocolos a alguien y de inmediato entablar una cercanía con la gente que conocemos… somos de compartir nuestra energía colectiva y es lindo darle visibilidad a esta virtud”, señaló la actriz.

Considera que este cariño que los latinos pueden dar a las personas cercanas, sin importar si son familia o no, es incluso sanador, algo necesario después de una pandemia que dejó muchas pérdidas físicas y emocionales.

Treviño y Hanks encabezan el reparto de “Un vecino gruñón”, interpretando a “Marisol” y “Otto”, respectivamente. Ella y su familia llegan al vecindario donde él vive, alejado de sus vecinos y quejándose de todo, intentando incluso suicidarse, pero esta mujer logrará ablandar su corazón y recuperar sus ganas de vivir.

SIN AFERRARSE

Esta misma actitud “dicharachera” fue la que la hizo quedarse con el papel, cuando su casting conquistó al director de esta área y al cineasta Marc Forster, quienes quedaron sorprendidos de que mandar un casting en donde ella estaba diciendo todas las líneas e interactuando con su marido invisible, algo que nunca antes habían visto que un actor hiciera.

Aunque es su primer protagónico en Hollywood, Treviño asegura que no es de las que busca el sueño americano, ya que ama trabajar en México, pero está abierta a toda tipo de historias y narraciones: “Sigo lo que el universo me lancé y los caminos que se me vayan abriendo; si la vida me va brindando otras oportunidades similares de expandir mis horizontes, soy feliz, pero no me aferro a nada, ni a los papeles en los que no me quedó, porque entiendo que no buscaban lo que yo puedo ofrecer”, afirmó.

AMANTES DE LA CULTURA MEXICANA

Este largometraje contó con la producción de Renée Wolfe, quien adora la cultura mexicana, por eso decidió contar con más elementos mexicanos, entre ellos que las hijas de “Marisol” jugaran con luchadores en toda la película, usando esto también como una metáfora en la que todos deben luchar por sus sueños.

“Para mí, Otto tiene que luchar a través de esta tristeza o de todos estos sentimientos que le hacen pensar en quitarse la vida, pero es en sí usarlos para llegar a la verdad. Entonces era metafórico, súper divertido y cool a la vista”, dijo Wolfe.

Trabajar con Tom Hanks fue un sueño hecho realidad, porque lo admiraba desde que era joven.

Aprendió mucho de su profesionalismo y la forma en la que trabaja, un poco más empírico.

En la película también participa el actor mexicano Manuel-García Rulfo.

En esta historia, Mariana habla español e inglés todo el tiempo, mostrando su apoyo al protagonista,

122 minutos dura la historia.

33 créditos tiene como actriz.

PAL